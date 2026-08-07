Terörsüz Türkiye süreci açısından tarihi bir dönüm noktası olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM maratonu sürerken, "sessiz ve güvenli dönüşler" için gerekli önlemler alınıyor. Terör örgütü mensuplarının başvurularını nereye yapacağı, silahların nerede ve nasıl teslim alınacağı gibi detaylar tek tek çalışılıyor. MGK'nın 'teyit ve tespit' kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü mensuplarının başvuruları başlayacak. Başvuru yapmayan kişilerle ilgili yargılama ve infaz süreçleri aynen devam edecek.

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Habur benzeri görüntülerin yaşanmasına izin verilmeyecek. Bu nedenle, yasadan yararlananların yurda dönüşleri ya da cezaevlerinden çıkışlarına ilişkin önlem alınıyor. Toplu dönüşler ya da 'karşılamalara' izin verilmeyecek.