Terörsüz Türkiye'de dönüş planı netleşiyor: Toplu geçiş ve karşılamaya izin verilmeyecek! 1000 kişi kapsam dışında
TBMM'de görüşmeleri süren Milli Dayanışma Kanun Teklifi ile örgüt mensuplarının başvuru ve silah teslim süreçleri şekillenirken; toplu karşılamalara izin verilmeyecek, örgüt yöneticileri ile kasten öldürme suçunu işleyen faillerin dahil olduğu yaklaşık bin kişi düzenlemenin dışında tutulacak.
Terörsüz Türkiye süreci açısından tarihi bir dönüm noktası olan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM maratonu sürerken, "sessiz ve güvenli dönüşler" için gerekli önlemler alınıyor. Terör örgütü mensuplarının başvurularını nereye yapacağı, silahların nerede ve nasıl teslim alınacağı gibi detaylar tek tek çalışılıyor. MGK'nın 'teyit ve tespit' kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra yasadan yararlanmak isteyen terör örgütü mensuplarının başvuruları başlayacak. Başvuru yapmayan kişilerle ilgili yargılama ve infaz süreçleri aynen devam edecek.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, Habur benzeri görüntülerin yaşanmasına izin verilmeyecek. Bu nedenle, yasadan yararlananların yurda dönüşleri ya da cezaevlerinden çıkışlarına ilişkin önlem alınıyor. Toplu dönüşler ya da 'karşılamalara' izin verilmeyecek.
Irak'ta bulunan terör örgütü mensupları Irak'taki, Suriye'de bulunanlar ise Suriye'deki büyükelçilik ve konsolosluklar üzerinden başvuru yapacak.
1000 KİŞİ KAPSAM DIŞI
Yasadan; Fehman Hüseyin (Bahoz Erdal), Murat Karayılan, Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Bese Hozat başta olmak üzere sayıları 250'yi bulan örgüt kurucuları yararlanamayacak.
Adam öldürenlerle birlikte yasa kapsamı dışında kalanların sayısının 1000'e yaklaştığı belirtiliyor. Diğer taraftan örgüt sadece tabanca ya da tüfeklerin değil; dronlar, uydu haberleşme sistemleri ve paramotorlar gibi silah ve araçları da teslim edecek.
YARGIYA TABİ TUTULACAKLAR
Türkiye'ye dönenler yargı sürecine tabi tutulacak. Bu kişiler mahkemeye çıktıktan sonra cezaları ertelenerek serbest bırakılacak. İçişleri Bakanlığı ve MİT bu kişileri izleyecek. Suç bağlantıları veya yeni örgütlenmeler gibi bir durum tespit edildiğinde müdahale edilecek.