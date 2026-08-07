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Ankara'da "değnekçi" operasyonu! Ters kelepçe ile aldılar: 10 şüpheliye ev hapsi

Ankaralıyı "illallah" ettiren değnekçilere karşı harekete geçildi. Bazı cadde ve işletmelerin önünde korsan otoparkçılık ve değnekçilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik "Güven Sokağı Operasyonu" düzenlendi. 10 değnekçi gözaltına alındı. Şüphelilere çıkarıldıkları hakimlikçe "ev hapsi" verildi.

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Ankara'da "değnekçi" operasyonu! Ters kelepçe ile aldılar: 10 şüpheliye ev hapsi

Ankara'da "değnekçi" diye tabir edilen yasa dışı otoparkçılara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosunca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara'da değnekçilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır)Ankara'da değnekçilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır)

"GÜVEN SOKAĞI OPERASYONU" DÜZENLENDİ

Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenlendi.

Video Oynatma İkonu Ankara'da korsan otoparkçılara "Güven Sokağı" operasyonu

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladıklarını, kendilerine aitmiş gibi otopark alanları oluşturduklarını tespit etti.

Ankara'da "değnekçi" operasyonu! Ters kelepçe ile aldılar: 10 şüpheliye ev hapsi-3

Operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 10 şüpheliye, çıkarıldıkları hakimlikçe ev hapsi verildi.

Ankara'da "değnekçi" operasyonu! Ters kelepçe ile aldılar: 10 şüpheliye ev hapsi-4

"DEĞNEKÇİLERİ BİLDİRİN" ÇAĞRISI

Açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtilerek, "Korsan otoparkçıları gördüğünüz takdirde emniyete bildiriniz." uyarısında bulunuldu.

Ankarada korsan otoparkçılara değnekçi operasyonu: 32 şüpheli gözaltındaAnkarada korsan otoparkçılara değnekçi operasyonu: 32 şüpheli gözaltında
Ankara'da korsan otoparkçılara "değnekçi" operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

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