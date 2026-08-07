Ankara'da "değnekçi" operasyonu! Ters kelepçe ile aldılar: 10 şüpheliye ev hapsi

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Müracaat ve Nöbet Bürosunca yasa dışı otoparkçılık suçu işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

Ankara'da değnekçilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi (Haberin görselleri DHA'dan alınmıştır)

"GÜVEN SOKAĞI OPERASYONU" DÜZENLENDİ



Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıların yakalanması için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenlendi.

Ankara'da korsan otoparkçılara "Güven Sokağı" operasyonu

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladıklarını, kendilerine aitmiş gibi otopark alanları oluşturduklarını tespit etti.