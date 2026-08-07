Bakan Kurum Hatay'da butona bastı: Hak sahiplerinin evleri ve daireleri belirlendi!

Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da katılımıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hatay Konut Belirleme Kurası ve Antakya Arasta Çarşısı Anahtar Teslim Töreni" nde yaptığı konuşmada, bugün Hatay'da çifte mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Asrın inşa seferberliğindeki hızımızı, sosyal konut seferberliğinde de sürdürmeye devam ediyoruz ve bugün kuralarını çekeceğimiz konutlarımızı inşallah bu yılın ekim ayında Hataylı kardeşlerimize teslim edeceğiz." dedi.

"Hep birlikte 25 yıldır aynı anlayışla, bakışla hizmetlerimizi, eserlerimizi şehirlerimize kazandırıyoruz. Bu yolda mazeret yok, millet sevdası var, bir işi bitirince durmak yok hemen kolları sıvayıp başka bir işe girişmenin azmi var. İşte tam da bu inançla, vardığımız her menzili, yeni hedefler için güçlü bir başlangıca dönüştürüyoruz. Yarım milyon konutu teslim ettiğimiz gün Hatay'da söylediğimiz, 'Deprem konutları bitti ama bizim deprem bölgesiyle işimiz bitmedi', bunu söyledik. Hep şunu söylüyoruz buradaki her bir annemizin, babamızın, işte gazilerimizin, şehit ailelerimizin yüzü gülene kadar asla ve asla buradan ayrılmayacağız."

Hatay'da acının yerini umudun, enkazın yerini sapasağlam 155 bin yuvanın aldığını belirten Kurum, bugün Hatay'ın İskenderun Sahil Yolu, tarihi Uzun Çarşısı, dünyanın ışıklandırılan ilk caddesi Kurtuluş, Habib-i Neccar Camisi, tarihi Meclis binasıyla bir güneş gibi parladığını dile getirdi.

Kurum, asrın felaketinin üzerinden 3,5 yıl geçtiğini, bu süreçte planlı, programlı şekilde 7 gün 24 saat çalıştıklarını hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kararlı iradesi, Hataylı, 11 ilde yaşayan tüm depremzede kardeşlerimizin iradesi, sabrı ve gayretiyle asrın inşasını hep birlikte Türkiye'nin, devletimizin başarısına çevirmiş olduk." ifadesini kullandı.

Bir yandan sosyal konut belirleme kuralarını çekeceklerini, bir yandan da arasta ticaret merkezindeki esnafın anahtarlarını teslim edeceklerini belirten Kurum, şimdiden yeni yuvaların huzurlu, yeni iş yerlerinin ise bereketli olmasını diledi.

EKİMDE TESLİM EDİLECEK

Yüzyılın Konut Projesi çalışmalarını aynı kararlılık ve hızla sürdürdüklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün de Hatay'a söz verdiğimiz, evi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın depremden sonra uygun şartlarda oturabilmesi, güvenli, huzurlu konutlarda yaşayabilmesi adına sosyal konut hamlemiz kapsamında tam 8 bin 500 konutumuz konut hak sahibi kuralarını daha önce belirlemiştik, şimdi de hangi evi alacaklarına ilişkin kuramızı birazdan noterimizin huzurunda çekeceğiz. Böylece 40 binin üzerinde yine hemşerimizi daha güvenli, huzurlu yuvalarına kavuşturmuş olacağız ve Hatay'ımızda, on binlerce çocuğumuzun yüzü gülecek, daha güçlü bir şekilde Hatay geleceğe güvenle bakacak. Aynı asrın inşa seferberliğindeki hızımızı, sosyal konut seferberliğinde de sürdürmeye devam ediyoruz ve bugün kuralarını çekeceğimiz konutlarımızı inşallah bu yılın ekim ayında Hataylı kardeşlerimize teslim edeceğiz."

Kurum, bir yandan konutları belirlenen hak sahiplerinin sevincine ortak olurken, bir yandan da Antakya'ya muhteşem bir ticaret merkezi kazandırdıklarını söyledi.

Şimdiye kadar TOKİ eliyle 11 bini aşkın dükkanı Hatay'a kazandırdıklarını ifade eden Kurum, "İşte bugün Hatay'ımızda arasta bölgemizde ticaret merkezimizi de sizlere kazandırıyoruz. Sadece bu ticaret merkezimizin yatırım değeri yaklaşık 3,5 milyar lira ve burada esnaf kardeşlerimiz anahtarlarını alacaklar." diye konuştu.