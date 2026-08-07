Hakkari'de JİHA destekli operasyon: 253 kilogram esrar ele geçirildi
Hakkari'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik JİHA destekli operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildi. Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, İçişleri Bakanlığı uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla ve kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.
Hakkari'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik Jandarma tarafından JİHA destekli operasyon düzenlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 253 kilogram esrar ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 1 şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
"OPERASYONLARIMIZI KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜYORUZ"
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hakkari'de Jandarmamız tarafından JİHA destekli düzenlenen operasyonda 253 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu JİHA (Jandarma İHA) destekli düzenlenen operasyonda;
253 kg esrar uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
1 şüpheli zehir taciri yakalandı.
Güvenlik güçlerimizin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığımızı, Hakkari İl Jandarma Komutanlığımızı, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."