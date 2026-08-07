Filistin'den Türkiye'ye teşekkür mektubu! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin Posta İdaresi tarafından PTT AŞ'ye teşekkür mektubu gönderildiğini açıkladı. Uraloğlu, Filistin Posta İdaresinin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından sunulan Uluslararası Posta Sistemi (IPS) hizmetine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine PTT AŞ tarafından destek sağlandığını belirtti.

"ULUSLARARASI POSTA HİZMETLERİNİN DEVAMINA KATKI SAĞLADIK"



Bakan Uraloğlu, IPS'nin uluslararası posta gönderilerinin kabulü, sevki, takibi ve raporlanmasında temel altyapıyı oluşturduğunu belirterek, "PTT AŞ'nin Filistin Posta İdaresine sağladığı destek, uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladı. Filistin Posta İdaresi tarafından PTT AŞ'ye gönderilen teşekkür mektubu da ülkemizin Filistin halkıyla sergilediği dayanışmanın anlamlı bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.



Uraloğlu, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi posta hizmetlerinde de Filistin'in yanında olmaya devam ettiğini belirterek, PTT AŞ'nin uluslararası sorumluluklarını dayanışma anlayışıyla yerine getirdiğini ifade etti.