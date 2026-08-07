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Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesine yaklaşık 74 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.10’da kaydedilen sarsıntının 10,86 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 74 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.10'da kaydedilen sarsıntının 10,86 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-08-07 10:10:5535.9688328.0658310.86MW4.1Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
2026-08-07 10:06:1338.0708327.114837.51ML1.9Menderes (İzmir)
2026-08-07 10:00:5539.220528.10418.07ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-07 09:55:1639.7026730.160676.98ML1.1İnönü (Eskişehir)
2026-08-07 09:15:5439.2128328.1178311.05ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2026-08-07 09:07:1340.6161733.527837.0ML1.3Eldivan (Çankırı)
2026-08-07 09:03:3540.6271733.54311.06ML2.0Eldivan (Çankırı)
2026-08-07 08:45:3439.1483328.255178.18ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
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Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem-2 Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem-3 Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem-4

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