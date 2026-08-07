Marmaris açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de, Muğla’nın Marmaris ilçesine yaklaşık 74 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.10’da kaydedilen sarsıntının 10,86 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesine yaklaşık 74 kilometre mesafede 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.10'da kaydedilen sarsıntının 10,86 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-08-07 10:10:55
|35.96883
|28.06583
|10.86
|MW
|4.1
|Akdeniz - [73.68 km] Marmaris (Muğla)
|2026-08-07 10:06:13
|38.07083
|27.11483
|7.51
|ML
|1.9
|Menderes (İzmir)
|2026-08-07 10:00:55
|39.2205
|28.104
|18.07
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-07 09:55:16
|39.70267
|30.16067
|6.98
|ML
|1.1
|İnönü (Eskişehir)
|2026-08-07 09:15:54
|39.21283
|28.11783
|11.05
|ML
|1.8
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-08-07 09:07:13
|40.61617
|33.52783
|7.0
|ML
|1.3
|Eldivan (Çankırı)
|2026-08-07 09:03:35
|40.62717
|33.543
|11.06
|ML
|2.0
|Eldivan (Çankırı)
|2026-08-07 08:45:34
|39.14833
|28.25517
|8.18
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel