CHP’li Kuşadası Belediyesine rüşvet operasyonu! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında

Şebnem Kars Şenol

BELEDİYE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA LİSTEDE

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında isimleri yer alan şüpheliler arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da bulunuyor.

Listede ayrıca CHP Meclis Üyesi Ali Kotan'ın yanı sıra firma sahipleri, iş insanları, avukatlar, otel sahipleri, mimar, harita mühendisi, tekniker, muhasebeci ve eğitimci olarak belirtilen isimler yer aldı.

BÜLENT TEZCAN'IN KIZI VE DAMADI DA GÖZALTINDA

Operasyonda dikkat çeken isimler de gözaltına alındı. Aydın Yeni Parti Milletvekili, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.