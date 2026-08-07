CHP’li Kuşadası Belediyesine rüşvet operasyonu! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında düğmeye basıldı. Tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporlarının incelenmesinin ardından İzmir, Antalya ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Partili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar da yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Kuşadası Belediyesi bağlantılı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.
Başsavcılık, 2025/186146 numaralı soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin elde edilen delillerin birlikte değerlendirildiğini açıkladı.
MASAK RAPORLARI VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında tanık beyanları ve şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerin yanı sıra HTS kayıtları mercek altına alındı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda hesap hareketleri de incelendi.
Başsavcılık, elde edilen bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin "makul suç şüphesine" ulaşıldığını bildirdi.
3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında 7 Ağustos 2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
BELEDİYE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA LİSTEDE
Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında isimleri yer alan şüpheliler arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da bulunuyor.
Listede ayrıca CHP Meclis Üyesi Ali Kotan'ın yanı sıra firma sahipleri, iş insanları, avukatlar, otel sahipleri, mimar, harita mühendisi, tekniker, muhasebeci ve eğitimci olarak belirtilen isimler yer aldı.
BÜLENT TEZCAN'IN KIZI VE DAMADI DA GÖZALTINDA
Operasyonda dikkat çeken isimler de gözaltına alındı. Aydın Yeni Parti Milletvekili, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.
İŞTE AÇIKLAMADA YER ALAN İSİMLER
Başsavcılık açıklamasında şu isimlere yer verildi:
|No
|İsim
|Ünvan / Meslek
|1
|Şebnem Kars Şenol
|Özel Kalem Müdürü
|2
|Resul Mert Çiftçi
|İnşaat Firması Sahibi
|3
|Oğuz Ali Helvacı
|İnşaat Firması Sahibi
|4
|Umut Yaşar
|Avukat
|5
|Ertan Can Yazıcı
|İş İnsanı
|6
|Oğuzhan Turan
|Eski Belediye Başkan Yardımcısı
|7
|Şefik Çalık
|Firma Sahibi
|8
|Kağan Özcan
|Otel Sahibi
|9
|İsmail Yurtseven
|Eğitimci
|10
|Macit Günel
|İş İnsanı
|11
|Ezgi Tezcan Yaşar
|Avukat
|12
|Atıl Ulaş Bengi
|Tekniker
|13
|Şakir Eviz
|Firma Sahibi
|14
|Emrah Temel
|Firma Sahibi
|15
|Hakan Tanır
|Otel Sahibi
|16
|Haşmet Akkuş
|İş İnsanı
|17
|Yusuf Yazıcı
|Firma Sahibi
|18
|Ali Kotan
|CHP Meclis Üyesi
|19
|Cumhur Ulusoy
|Mimar
|20
|Hasan Hüseyin Demirkol
|Harita Mühendisi
|21
|Ertan Sözmener
|Muhasebeci
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.