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CHP’li Kuşadası Belediyesine rüşvet operasyonu! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Kuşadası Belediyesi ile bağlantılı yürütülen “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında düğmeye basıldı. Tanık beyanları, etkin pişmanlık ifadeleri, HTS kayıtları ve MASAK raporlarının incelenmesinin ardından İzmir, Antalya ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınanlar arasında Yeni Partili Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar da yer aldı.

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CHP’li Kuşadası Belediyesine rüşvet operasyonu! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Kuşadası Belediyesi bağlantılı soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık, 2025/186146 numaralı soruşturma kapsamında "rüşvet" ve "irtikap" suçlarına ilişkin elde edilen delillerin birlikte değerlendirildiğini açıkladı.

Video Oynatma İkonu Kuşadası Belediyesi bağlantılı rüşvet soruşturması

Kuşadası Belediyesinde rüşvet ve irtikap soruşturması! 3 ilde operasyon (Fotoğraflar AA ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)Kuşadası Belediyesinde rüşvet ve irtikap soruşturması! 3 ilde operasyon (Fotoğraflar AA ve Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

MASAK RAPORLARI VE HTS KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında tanık beyanları ve şüphelilerin etkin pişmanlık kapsamında verdikleri ifadelerin yanı sıra HTS kayıtları mercek altına alındı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda hesap hareketleri de incelendi.

Başsavcılık, elde edilen bulguların birlikte değerlendirilmesi sonucunda soruşturmaya konu suçların işlendiğine ilişkin "makul suç şüphesine" ulaşıldığını bildirdi.

CHP’li Kuşadası Belediyesine rüşvet operasyonu! Bülent Tezcan’ın kızı ve damadı gözaltında-3

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 7 Ağustos 2026 tarihinde İzmir, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 7 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Şebnem Kars ŞenolŞebnem Kars Şenol

BELEDİYE ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ VE ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI DA LİSTEDE

Başsavcılığın açıklamasında, soruşturma kapsamında isimleri yer alan şüpheliler arasında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Şebnem Kars Şenol ile eski Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da bulunuyor.

Listede ayrıca CHP Meclis Üyesi Ali Kotan'ın yanı sıra firma sahipleri, iş insanları, avukatlar, otel sahipleri, mimar, harita mühendisi, tekniker, muhasebeci ve eğitimci olarak belirtilen isimler yer aldı.

BÜLENT TEZCAN'IN KIZI VE DAMADI DA GÖZALTINDA

Operasyonda dikkat çeken isimler de gözaltına alındı. Aydın Yeni Parti Milletvekili, eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Koordinatörü Bülent Tezcan'ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar da gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

Ali KotanAli Kotan

İŞTE AÇIKLAMADA YER ALAN İSİMLER

Başsavcılık açıklamasında şu isimlere yer verildi:

NoİsimÜnvan / Meslek
1Şebnem Kars ŞenolÖzel Kalem Müdürü
2Resul Mert Çiftçiİnşaat Firması Sahibi
3Oğuz Ali Helvacıİnşaat Firması Sahibi
4Umut YaşarAvukat
5Ertan Can Yazıcıİş İnsanı
6Oğuzhan TuranEski Belediye Başkan Yardımcısı
7Şefik ÇalıkFirma Sahibi
8Kağan ÖzcanOtel Sahibi
9İsmail YurtsevenEğitimci
10Macit Günelİş İnsanı
11Ezgi Tezcan YaşarAvukat
12Atıl Ulaş BengiTekniker
13Şakir EvizFirma Sahibi
14Emrah TemelFirma Sahibi
15Hakan TanırOtel Sahibi
16Haşmet Akkuşİş İnsanı
17Yusuf YazıcıFirma Sahibi
18Ali KotanCHP Meclis Üyesi
19Cumhur UlusoyMimar
20Hasan Hüseyin DemirkolHarita Mühendisi
21Ertan SözmenerMuhasebeci

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

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