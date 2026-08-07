Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan çerçeve yasa uluslararası basında geniş yankı uyandırdı. Associated Press (AP), düzenlemenin yalnızca Türkiye için değil Irak ve Suriye'de de yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini yazdı. Haberde, enerji yatırımları, ticaret koridorları ve bölgesel istikrar açısından dikkat çeken kazanımlara vurgu yapıldı.

Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), düzenlemenin terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini hukuki zemine oturtacağını ve yalnızca Türkiye'de değil Irak ile Suriye'de de önemli siyasi ve ekonomik sonuçlar doğuracağını yazdı.