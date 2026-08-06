Erzurum Adliyesi'ndeki arşiv yangını: Başsavcılıktan açıklama geldi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangınla ilgili açıklama geldi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, adliye binasında görevli polis memurunun saat 18.46 sıralarında haber merkezine Erzurum Adliyesi'nde yangın olduğunu bildirmesi üzerine kolluk, sağlık ve itfaiye görevlilerinin saat 18.53 sıralarında adliye binasına intikal ederek yangına müdahaleye başladığı belirtildi.

Erzurum'da adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın kontrol altına alındı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Adliyede gece görevlisi olarak çalışan A.T. arşiv kısmında elektrik panosunda yangın çıktığını görünce önce yangını söndürmeye çalışarak 2 yangın tüpünü boşaltmış, ardından dumandan etkilenerek kendini dışarı atmıştır ve sağlık görevlilerince ilk müdahale yapılarak hastaneye sevki sağlanmıştır. Yine adliye giriş noktasında görevli Çarşı ve Mahalle Bekçisi M.T. dumandan etkilenerek üniversite hastanesine intikal ettirilmiştir. Her iki görevlinin de sağlık durumu iyi olup hastaneden taburcu edilmiştir. Kısa sürede yangın kontrol altına alınmış, adliye binasının tamamı kontrol edilerek gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.