DMM'den 'Mekke Anlaşması NATO ile çelişiyor' iddialarına yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Sosyal medyada yer alan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'nun 5. maddesiyle çeliştiği ve paralel bir ittifak yapısı oluşturduğu" iddialarına yanıt veren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu paylaşımların nereden kaynaklandığı belli olan bir algı girişimi olduğunu vurguladı.

"NATO ÜYELİĞİNİN BİR ALTERNATİFİ DEĞİLDİR"

Yapılan açıklamada, imzalanan anlaşmanın Türkiye'nin uluslararası taahhütlerini ihlal etmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, Türkiye'nin NATO dahil mevcut uluslararası müttefiklik taahhütleriyle çelişmemekte; aksine bölgesel güvenliği destekleyen tamamlayıcı bir iş birliği mekanizması niteliği taşımaktadır. Türkiye'nin bölgesel ortaklıklar geliştirmesi, NATO üyeliğinin bir alternatifi değildir."

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"SALDIRGAN BİR BLOK DEĞİL, CAYDIRICILIK ODAKLI"

Anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi ya da askeri bloğu hedef almadığına dikkat çekilen açıklamada, sürecin savunma sanayisi iş birliği, askeri eğitimler, teknoloji paylaşımı ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi. DMM, kamuoyunu asılsız iddialara ve manipülatif paylaşımlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.