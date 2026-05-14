Ankara'da korsan otoparkçılara "değnekçi" operasyonu: 32 şüpheli gözaltında
Ankara’da yasa dışı otoparkçılık yapan ve kamuoyunda “değnekçi” olarak bilinen kişilere yönelik düzenlenen “Güven Sokağı Operasyonu”nda 32 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin cadde, sokak ve işletme önlerinde park yeri arayan sürücülerden usulsüz şekilde para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Emniyet, kamuya açık alanlarda park ücreti talep edilmesinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yasa dışı olduğunu vurguladı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıları yakalamak için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenledi.
32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.
Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
EMNİYETTEN "DEĞNEKÇİ" UYARISI
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında kamuya açık alanlarda "park ücreti" talep edilmesinin yasa dışı olduğu belirtildi.