Ankara'da korsan otoparkçılara "değnekçi" operasyonu: 32 şüpheli gözaltında

Operasyonda cadde, sokak ve işletme önlerinde sürücülerden para talep eden 32 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte yasa dışı otoparkçılık yaptığı öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "korsan otoparkçı" ve "değnekçi" diye tabir edilen zanlıları yakalamak için "Güven Sokağı Operasyonu" düzenledi.

32 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu ekipler, şüphelilerin kentteki bazı cadde, sokak ve işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.