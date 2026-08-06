2028'de 16 milyon haneye milli gaz! Bakan Bayraktar A Haber'de açıkladı

EKONOMİYE YILLIK 25 MİLYAR TL KATKI

Irak tarafıyla yapılan anlaşmaların mali boyutuna da değinen Bakan Alparslan Bayraktar, "1 Ağustos'ta imzalanan anlaşma ile Irak tarafı, 750 bin varillik bir taahhütle bu boru hatlarından bir kapasiteyi almış oldu. Bu, Türkiye için yıllık yaklaşık 500 milyon dolarlık, yani neredeyse 25 milyar TL'lik bir taşıma geliri anlamına geliyor" dedi. Banu El, "Başbakan 1 milyon varil, Petrol Bakanı ise 750 bin varil dedi, aradaki farkın sebebi nedir?" sorusunu sordu. Bakan Bayraktar, "1 Ağustos'taki anlaşma, 1,5 milyon varillik kapasitenin yarısı içindir. Ancak biz bu hattı tam kapasiteye, hatta 2,5 milyon varile çıkarmayı konuşuyoruz. İkinci büyük projemiz ise boru hattını Kerkük'ten Basra'ya kadar uzatmak. Irak'ın üretiminin büyük kısmı güneyde gerçekleşiyor. O petrolü mevcut hatta dahil ederek 2,5 milyon varillik bir potansiyele ulaşabiliriz. Hatta Kuveyt gibi komşu ülkelerin petrolü de bu rota üzerinden taşınabilir" açıklamalarında bulundu. HEDEF: CEYHAN'I BİR "ROTTERDAM" YAPMAK

Programın açılışında Ceyhan'ın stratejik önemine dikkat çeken Alparslan Bayraktar, "Ceyhan'ı biz adeta bir Rotterdam yapabiliriz. Böyle bir hedefimiz var. Yani orada petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin yapıldığı, fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." ifadelerini kullandı. Bölgedeki mevcut kapasiteye ilişkin detaylar paylaşan Bayraktar, "Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı var. Her gün bu boru hattından Ceyhan limanına yaklaşık 550-600 bin varil petrol geliyor. Orada da bu arada kullanılmayan bir 400 bin varillik kapasite var. Onu da ilave ettiğinizde 1 milyon varilin buradan geldiği, aşağıdan 2,5 milyon varilin geldiği, 3-3,5 milyon varillik bir ticaretin yani dünya ihtiyacının %3-3,5'unun oluştuğu bir piyasa." sözleriyle bölgenin potansiyelini gözler önüne serdi.

2028'DE HEDEF 16 MİLYON HANEYE MİLLİ GAZ

Banu El, Karadeniz'deki filonun gücüne vurgu yaparak "Fatih, Abdülhamid Han, Kanuni, Yavuz, Yıldırım gemileri şu an sahada" dedi. Alparslan Bayraktar, "Gemilerimiz şu an mevcut sahadaki üretimi artırmakla ilgili çalışıyorlar. Önümüzdeki birkaç hafta sonra Osman Gazi yüzer üretim platformu Filyos'tan Sakarya Gaz Sahası'na gidecek. Bu platform 20 yıl boyunca aynı yerde kalacak ve denizden üretilen gazı işleyip karaya gönderecek" açıklamasında bulundu. Sunucu, "O zaman bazı sondaj gemileri boşa mı çıkacak?" sorusunu yöneltirken, Bakan Bayraktar, "Boşa çıkmayacak çünkü 2028'de 16 milyon haneye doğal gaz götürmek istiyoruz. Üretimi artırmaya devam etmemiz lazım" şeklinde konuştu. KARADENİZ'DE PETROL

Sunucu, sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa'nın Rize açıklarındaki faaliyetlerine değinerek "Orada bir petrol beklentisi vardı" hatırlatmasını yaptı. Alparslan Bayraktar, "Sondaj yapmadan bir şey söylemek mümkün değil. Aslında bu yıl sonu için bir planlamamız vardı ama belki 2027'nin ilk çeyreğine kalabilir. Yüzeyde petrol sızıntısı olduğu söyleniyor, bu aslında her zaman iyi bir şey değil. Biz petrolün ve gazın yer altında bir rezervin içinde saklı olmasını isteriz. Rezerv var ama ekonomik büyüklüğü nedir, buna bakmak lazım" ifadelerini kullandı. SOMALİ'DE ÇAĞRI BEY DÖNEMİ

Sunucu, Somali'deki çalışmaları "Çağrı Bey sondaj gemisinin Somali'ye vardığını, insanların şarkılarla karşıladığını biliyoruz" sözleriyle gündeme taşıdı. Alparslan Bayraktar, "Somali, dünyanın terk ettiği bir ülke konumundayken Türkiye'yi yanı başında bulmuş bir ülke. Çağrı Bey sondaj gemimiz şu an orada bir noktada sondaj yapıyor. 3500 metre su derinliği var, zor bir operasyon. İnşallah oradan hayırlı bir netice alırız, bu hem Türkiye hem Somali hem de bütün bölge için farklı anlamlar ifade edecek" dedi.



KIBRIS'A 100 KİLOMETRELİK DEV HAT

Oruç Reis gemisinin son durumuna ilişkin Bakan Bayraktar, "Oruç Reis şu anda Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs'a doğal gaz boru hattı götürmekle alakalı deniz tabanında araştırma yapıyor. Bu projenin mühendislik ve yapımını 24 ila 30 ay arasında planlıyoruz. İnşallah 2-2,5 sene içerisinde bu 100 kilometrelik hattı adaya götüreceğiz" diyerek müjdeli haberi verdi.

KARADENİZ'DE YENİ ROTA: BULGARİSTAN VE ROMANYA İLE İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki yeni anlaşmaya değinen Banu El, "Türkiye ile Bulgaristan arasında yeni bir anlaşma var galiba. Sakarya Gaz Sahası'na çok yakın bir noktada bir sondaj ihtimali mi var?" sorusunu yöneltti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Karadeniz'deki keşfimiz herkesi ayrı motive etti. Ukrayna bize 'gelin beraber arama yapalım' diyor. Romanya keşif yaptı ve bizden sonra üretime geçme kararı aldılar. Bulgaristan tarafı da kendi münhasır ekonomik bölgesinde doğal gaz ve petrol aramayla ilgili bir proje geliştirdi ve bizi davet etti. Türkiye Petrolleri bu projede %33 payla ortak oldu. Diğer ortaklarımız Shell ve OMV şirketidir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin teknik gücüne vurgu yapan Bakan Bayraktar, "Artık sismik gemimiz var, bu projenin ihtiyaçlarını biz sağlamış olacağız. Eskiden bu şirketler operatör olurdu, biz ekipman kiralardık; şimdi onlar bizden kiralıyorlar. Karadeniz'de çok güçlü bir filomuz var" sözleriyle Türkiye'nin ulaştığı noktayı özetledi.



LİBYA'DA HEM KARADA HEM DENİZDE SONDAJ DÖNEMİ

Libya ile yapılan hidrokarbon anlaşmalarına dikkat çeken Banu El, "Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasından sonra hidrokarbonlarla alakalı bir anlaşmaya daha imza atıldı. Ne zaman başlayacağız?" sorusunu sordu. Bakan Bayraktar, "İki sahada uluslararası ortaklarımızla beraber hem karada hem denizde sondaj ve sismik çalışmalar yapacağız. Libya'da farklı çalışmalarımız da var; Türkiye Petrolleri'nin daha güçlü bir ortaklık yoluyla orada olması için projeler yürütüyoruz. Netice aldığımızda bunları paylaşacağız" açıklamasında bulundu. Bayraktar, Fransız Total şirketinden örnek vererek, "Total, Fransa'da 0 varil petrol üretiyor ama dünyada 2.6 milyon varil üretim yapıyor. Biz Türkiye'de 140 bin varile yakın üretim yapıyoruz, dışarıdaki ortaklıklarımızla da 30 bin varillik hakkımız var. Dışarıda üretmekle içeride üretmek arasında oranlar dışında fark yok; o petrol sizindir, satabilirsiniz" dedi. GABAR PETROLÜ ARTIK BORU HATTIYLA TAŞINIYOR

Türkiye'nin yerli petrol üretimine dair harita üzerinden bilgi veren Bakan Bayraktar, Gabar petrolüyle ilgili müjdeyi paylaştı. Bayraktar, "Gabar petrolü şu anda Silopi-Ceyhan boru hattıyla taşınıyor. Bu çok önemli bir şey; 1,5 milyon varil kapasiteli bu hattı Gabar'a bağladık. 38 kilometrelik, zor bir coğrafyada inşa edilen boru hattıyla artık tankerlere gerek kalmadan çok daha uygun bir şekilde sevkiyat yapıyoruz" ifadelerini kullandı.



SUUDİ ARABİSTAN İLE ELEKTRİK KÖPRÜSÜ KURULUYOR

Suudi Arabistan ile yürütülen enerji projelerine değinen Bakan Bayraktar, "Suudi Arabistan ile bu yıl içinde bir anlaşma imzaladık. Türkiye'de 5 bin megavata yakın güneş santrali kurulumu için ilk 2 bin megavatın imzasını attık. Sivas ve Taşeli'de projeleri hayata geçiriyoruz. Ayrıca çok önemli bir interkonneksiyon projesi konuşuyoruz. Suudi Arabistan'daki elektriği Ürdün ve Suriye üzerinden Türkiye'ye getirebileceğimiz büyük bir elektrik iletim şebekesi projesi üzerinde çalışıyoruz" sözleriyle bölgesel bağlantısallık hedeflerini anlattı.

SURİYE'YE DOĞAL GAZ İHRACATI VE ALTYAPI DESTEĞİ

Suriye ile olan enerji ilişkilerini detaylandıran Bakan Bayraktar, "Suriye ile hem petrol hem doğal gaz hem de maden alanlarında yoğun bir çalışma içindeyiz. Geçtiğimiz yıl 2 Ağustos'ta Türkiye'den Halep'e doğal gaz boru hattını bağladık ve şu anda Suriye'ye doğal gaz ihraç ediyoruz. Ayrıca Birecik-Halep arasında 500 megavatlık bir elektrik iletim hattını devreye almayı planlıyoruz" dedi. Suriye'nin yeraltı kaynaklarına da vurgu yapan Bayraktar, "Suriye çok zengin bir fosfat ülkesi. Bu alanlarda ortaklıklar kurup bu değerleri altyapı projelerinde hayata geçirmek için çalışıyoruz. Kuzeydoğu Suriye'deki petrol kaynaklarının Irak-Türkiye boru hattına bağlanması da dünya piyasaları için önemli bir proje olabilir. Türkiye ile kurulacak her ilişki 'kazan-kazan' ilkesine dayanır" ifadeleriyle konuşmasını tamamladı. PAKİSTAN'DA SİSMİK ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK Banu El'in "Pakistan'da ne zaman vuracağız sondajı?" sorusunu yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Sondaj değil ama sismik çalışmayı ekim ayında inşallah yapmayı planlıyoruz" dedi. TÜRKMENİSTAN GAZI İÇİN 30 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU

Türkmenistan gazı konusunun Türkiye için tarihi bir hedef olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Türkmenistan gazı bizim 30 yıllık bir rüyamız. 30 yıl önce aslında anlaşmalar yapmışız, 30 milyar metreküpe kadar doğal gazı Türkmenistan üzerinden alalım diye ama maalesef hayata geçmemiş. Biz geçtiğimiz yıl tabiri caizse suda bir gedik açtık. Türkmen gazını, yani Hazar'ın bu tarafında üretilen doğal gazı İran üzerinden swap'la, bir takas anlaşmasıyla Gürbulak sınır kapısından Türkiye'ye aldık. Yaklaşık 450-500 milyon metreküplük bir gaz" şeklinde konuştu.

Uluslararası ambargoların gölgesinde bu projeleri yürüttüklerini vurgulayan Bayraktar, "Her türlü örtülü ya da açık yaptırımlar var. Finansal yaptırımlar var, Avrupa bankalarının uyguladığı şeyler var, Amerika'nın getirdiği yaptırımlar var. Dolayısıyla böyle bir ortamda elbette ki işimiz zor ama Türkmen gazı Türkiye'ye gelmiştir. 30 yıllık rüyayı gerçek yaptık" ifadelerini kullandı.