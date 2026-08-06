FETÖ’den hüküm giyen ihraç albay Gölcük’te yakalandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. tutuklandı.
Giriş Tarihi:
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU
FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G.'nin Gölcük ilçesinde olduğu tespit edildi.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan B.G. gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ihraç kıdemli albay tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel