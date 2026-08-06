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FETÖ’den hüküm giyen ihraç albay Gölcük’te yakalandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, FETÖ/PDY’ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.G. tutuklandı.

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FETÖ’den hüküm giyen ihraç albay Gölcük’te yakalandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.

6 yıl 3 ay cezası vardı! FETÖ’cü ihraç albay kıskıvrak yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)6 yıl 3 ay cezası vardı! FETÖ’cü ihraç albay kıskıvrak yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G.'nin Gölcük ilçesinde olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan B.G. gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.G., daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ihraç kıdemli albay tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ’den hüküm giyen ihraç albay Gölcük’te yakalandı-3 FETÖ’den hüküm giyen ihraç albay Gölcük’te yakalandı-4 FETÖ’den hüküm giyen ihraç albay Gölcük’te yakalandı-5
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