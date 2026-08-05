Maltepespor Başkanı Can Ildırı'nın emlak dükkanı kurşunlandı! Daha önce de tehdit edilmiş

Olay, saat 20.00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Narlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Maltepespor Başkanı Can Ildırı'ya ait iş yeri henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kurşunlandı. Motosikletle gelen şüphelilerin dükkana 5 el ateş ettiği öğrenilirken, saldırı esnasında dükkanda bulunan 18 yaşındaki bir çalışan yaralandı.

Maltepespor Başkanı'nın dükkanına 5 el ateş açıldı: 1 yaralı