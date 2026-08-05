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CHP'li Gençlik Sorumlusu Tuğçe Güney soruşturmasına fuhuş operasyonu! 7 tutuklama

Antalya'da fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktan serbest bırakıldı. Operasyonun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney'in geçen hafta tutuklanmasının ardından soruşturmanın devamı niteliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

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CHP'li Gençlik Sorumlusu Tuğçe Güney soruşturmasına fuhuş operasyonu! 7 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Ağustos'ta fuhşa aracılık ettikleri öne sürülen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda S.A., C.T., S.S., G.Ü., D.Ö., K.B.K., E.B., C.Ş. ve E.G.T. ile kimlikleri açıklanmayan 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

7'Sİ TUTUKLANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda soruşturmaya ilişkin çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.S., G.Ü. ve C.Ş. adli kontrol şartıyla,1'i savcılık tarafından serbest bırakıldı. S.A., C.T., D.Ö., K.B.K., E.B. ve E.G.T. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

CHP'li Gençlik Sorumlusu Tuğçe Güney soruşturmasına fuhuş operasyonu! 7 tutuklama-1

TUĞÇE GÜNEY SORUŞTURMASININ DEVAMI

Polis ekiplerinin bir süredir teknik ve fiziki takip yürüttüğü soruşturmanın ilk aşamasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney gözaltına alınmış ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Son operasyonda gözaltına alınan şüphelilere yönelik işlemlerin de bu soruşturmanın devamı niteliğinde gerçekleştirildiği belirtildi.

CHPli Antalya Büyükşehir Belediyesinde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandıCHPli Antalya Büyükşehir Belediyesinde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı
CHPli Antalya Büyükşehir Belediyesinde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandıCHPli Antalya Büyükşehir Belediyesinde bir tutuklama daha: Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney tutuklandı haberin devamı

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