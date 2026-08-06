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Mersin Erdemli'de 3,4 büyüklüğünde deprem: AFAD son dakika verilerini paylaştı

Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 18.17'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 9,88 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 1,66 kilometre mesafedeki Küstülü köyü oldu.

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Mersin Erdemli'de 3,4 büyüklüğünde deprem: AFAD son dakika verilerini paylaştı
Mersin • Erdemli
BÜYÜKLÜK
3,4
KAYDEDİLEN DERİNLİK
9,88 kilometre

Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 18.17'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre sarsıntı, yerin 9,88 kilometre derinliğinde kaydedildi.

DEPREMİN MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİMLER

Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 1,66 kilometre mesafedeki Küstülü oldu. Sarsıntının çevresindeki diğer noktalar şöyle sıralandı:

YERLEŞİM
UZAKLIK
Küstülü
1,66 kilometre
Hüsametli
2,70 kilometre
Karakeşli
4,12 kilometre
Yeniyurt
4,63 kilometre
Kösereli
5,55 kilometre

MERSİN MERKEZİNE 48 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Depremin merkez üssünün Mersin'e 48,06 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Sarsıntının Karaman'a uzaklığı 98,15 kilometre, Adana'ya uzaklığı ise 112,89 kilometre olarak ölçüldü.

Mersin Erdemli'de 3,4 büyüklüğünde deprem: AFAD son dakika verilerini paylaştı-1

Deprem noktası ayrıca Niğde'ye 152,61 kilometre, Aksaray'a 189,43 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

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