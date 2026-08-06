Mersin Erdemli'de 3,4 büyüklüğünde deprem: AFAD son dakika verilerini paylaştı
Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 18.17'de 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre yerin 9,88 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 1,66 kilometre mesafedeki Küstülü köyü oldu.
Giriş Tarihi:
DEPREMİN MERKEZİNE EN YAKIN YERLEŞİMLER
Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri, 1,66 kilometre mesafedeki Küstülü oldu. Sarsıntının çevresindeki diğer noktalar şöyle sıralandı:
MERSİN MERKEZİNE 48 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Depremin merkez üssünün Mersin'e 48,06 kilometre mesafede olduğu bildirildi. Sarsıntının Karaman'a uzaklığı 98,15 kilometre, Adana'ya uzaklığı ise 112,89 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem noktası ayrıca Niğde'ye 152,61 kilometre, Aksaray'a 189,43 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel