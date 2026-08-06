Afyonkarahisar'da kan donduran olay: Bebeğinin katiliyle 3 gün sonra evlendi

Afyonkarahisar'da 24 Ocak 2026 tarihinde yaşanan olayın akılalmaz ayrıntıları ortaya çıktı. Merkeze bağlı Işıklar beldesinde yaşanan olayda, Y.E.Y isimli 4 yaşındaki çocuk, annesi Z.K. ve üvey dede M.K. tarafından yüksekten düştüğü gerekçesi ile bilinci kapalı bir şekilde Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

BEYİN KANAMASINDAN CAN VERDİ

Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen küçük çocuk, Kütahya Şehir Hastanesine sevk edildi. Y.E.Y, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 yaşındaki Y.E.Y üvey babası tarafından öldürüldü. (Fotoğraflar: İHA)

JASAT SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ: 5 GÖZALTI

Olayın ardından soruşturma başlatan jandarma ekipleri küçük çocuğun düştüğü öne sürülen yerde inceleme yapıp, aile üyelerinin ifadelerini aldı.

Yapılan incelemelerin ardından soruşturmayı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devraldı. Dosyayı detaylı şekilde inceleyen JASAT dedektifleri aile üyelerinin çelişkili ifadeleri ve otopsi raporundan yola çıkarak, anne Z.K., üvey baba B.K., dede M.K. ve babaanne A.K. ile bir aile üyesini gözaltına aldı.

Üvey baba B.K.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

JASAT dedektifleri tarafından adliyeye sevk edilen aile üyeleri, küçük çocuğu B.K.'nin öldürdüğünü itiraf ettiler. Dede M.K. ifadesinde küçük çocuğun öldüğü gün, oğlu yani üvey baba olan B.K. ile koyun otlatmak için araziye gittiğini söyledi.

Ayrıca M.K., bir süre sonra B.K.'nin kucağında Y.E.Y'yi getirdiğini, "Bir iki tane vurdum, bayıldı. Şuna bir bakın" diyerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine küçük çocuğu anne Z.K. ile birlikte hastaneye götürdüklerini ve sonrasında çocuğun öldüğünü söyledi.

ÜVEY BABA TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şahıslardan üvey baba B.K., 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla, dede M.K. ise delil karartma suçundan tutuklanırken, anne Z.K. ile babaanne A.K. hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan diğer aile üyesi ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklanan B.K., cinayeti nasıl işlediğini anlatmadı ve olayı inkâr etti.

Anne Z.K.

ÖLMEDEN ÖNCE DAYAK YEDİ

B.K.'nin küçük çocuğu, üvey oğlu olduğu, altını ıslattığı ve gürültü yaptığı gerekçesiyle sürekli dövdüğü iddia edildi.

OĞLU ÖLDÜKTEN 3 GÜN SONRA KATİLİYLE EVLENDİ

Aile üyelerinin yakınlarından alınan bir diğer ayrıntı ise pes dedirtecek cinsten. B.K.'nin öldürdüğü çocuğun annesi Z.K. ile olaydan sadece 3 gün sonra resmi nikah yaparak evlendiği ortaya çıktı. Anne Z.K.'nin ise olayı kocası ve ailesinin baskılarından dolayı sakladığı belirtildi.