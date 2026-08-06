Çatalca'da eğitim uçağı sert iniş yaptı: Öğrenci pilot yaralandı
İstanbul'un Çatalca ilçesinde eğitim uçuşu sırasında sert iniş yapan tek motorlu eğitim uçağı hasar gördü. Hafif yaralanan öğrenci pilot tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Çatalca'da eğitim uçuşunda sert iniş yapan uçakta hasar oluştu.
ÖĞRENCİ PİLOT SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
Kaza, 17.55 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde meydana geldi. Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında öğrenci pilot Baran B. sert iniş gerçekleştirdi. İniş sonrası uçakta hasar oluştu.Eğitim uçuşunda kaza: Uçağın kuyruğu yere sürttü, pilot yaralandı
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baran B. hafif yaralanarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Pilot öğrenci B.B'nin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel