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Çatalca'da eğitim uçağı sert iniş yaptı: Öğrenci pilot yaralandı

İstanbul'un Çatalca ilçesinde eğitim uçuşu sırasında sert iniş yapan tek motorlu eğitim uçağı hasar gördü. Hafif yaralanan öğrenci pilot tedbir amacıyla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Çatalca'da eğitim uçağı sert iniş yaptı: Öğrenci pilot yaralandı

Çatalca'da eğitim uçuşunda sert iniş yapan uçakta hasar oluştu.

ÖĞRENCİ PİLOT SERT İNİŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Kaza, 17.55 sıralarında Bahşayiş Mahallesi'nde meydana geldi. Hazarfen Havalimanı'nda eğitim uçuşu sırasında öğrenci pilot Baran B. sert iniş gerçekleştirdi. İniş sonrası uçakta hasar oluştu.

Video Oynatma İkonu Eğitim uçuşunda kaza: Uçağın kuyruğu yere sürttü, pilot yaralandı

Çatalca'da eğitim uçağı sert iniş yaptı: Öğrenci pilot yaralandı-2

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baran B. hafif yaralanarak tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.

Pilot öğrenci B.B'nin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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