Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek: Dosyanın yeniden incelenmesi talep edilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün bir araya gelecek. Görüşmede, Oktay'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesi yönündeki talepler ele alınacak.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek.
OKTAY'IN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.
OKTAY'IN ÖLÜMÜNDE FETÖ'NÜN ROLÜ ARAŞTIRILSIN TALEBİ
Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.
BEHÇET OKTAY CİNAYETİ (25 ŞUBAT 2009)
Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın intihar ettiği söylense de, aslında FETÖ'nün gömdüğü silahları tespit ettiği için cinayete kurban gittiği iddia edildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel