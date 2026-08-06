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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek: Dosyanın yeniden incelenmesi talep edilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün bir araya gelecek. Görüşmede, Oktay'ın ölümüne ilişkin dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesi yönündeki talepler ele alınacak.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek: Dosyanın yeniden incelenmesi talep edilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bugün görüşecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Adalet Bakanı Akın Gürlek (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

OKTAY'IN İNTİHAR ETTİĞİ İDDİASI

Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, görüşmede, kendi silahıyla intihar ettiği ileri sürülen Oktay'ın şüpheli ölümünün aydınlatılmasına yönelik taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet OktayEski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay

OKTAY'IN ÖLÜMÜNDE FETÖ'NÜN ROLÜ ARAŞTIRILSIN TALEBİ

Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

BEHÇET OKTAY CİNAYETİ (25 ŞUBAT 2009)

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın intihar ettiği söylense de, aslında FETÖ'nün gömdüğü silahları tespit ettiği için cinayete kurban gittiği iddia edildi.

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek: Dosyanın yeniden incelenmesi talep edilecek-2 Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek: Dosyanın yeniden incelenmesi talep edilecek-3 Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay'ın ailesiyle görüşecek: Dosyanın yeniden incelenmesi talep edilecek-4

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