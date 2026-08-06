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İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçeler listede?

İSKİ’den İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren su kesintisi uyarısı geldi. Ana isale hatlarında yapılacak bakım, revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos Çarşamba saat 23.00 ile 6 Ağustos Perşembe saat 19.00 arasında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.

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İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçeler listede?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin açıklamasına göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.

Bu nedenle 5 Ağustos Çarşamba (dün) saat 23.00 ile 6 Ağustos Perşembe (bugün) saat 19.00 arasında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.

İSKİ, İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.İSKİ, İstanbul’da bazı ilçelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Kesintiden Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Arnavutköy'de çok sayıda mahallede uygulanacak kesintinin yanı sıra, Büyükçekmece'de Karaağaç, Çatalca'da Nakkaş ve Bahşayiş, Eyüpsultan'da Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar, Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent, Başakşehir'de Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım mahallelerinde su kesintisi olacak.

Kesintiler, ana isale hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanacak.Kesintiler, ana isale hatlarında gerçekleştirilecek bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle uygulanacak.

ESENYURT'TA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ

Esenyurt'ta ise Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri kesintiden etkilenecek.

Osmangazi Terfi Merkezi’ndeki revizyon çalışması kapsamında ana hat geçici olarak devre dışı bırakılacak.Osmangazi Terfi Merkezi’ndeki revizyon çalışması kapsamında ana hat geçici olarak devre dışı bırakılacak.

ÜMRANİYE'DE 14 SAAT SU KESİNTİSİ

İSKİ ayrıca Ümraniye'de temiz su sağlayan ana isale hattında yapılacak revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları nedeniyle ayrı bir kesinti uygulanacağını açıkladı.

Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt’ta su kesintisi yaşanacak.Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt’ta su kesintisi yaşanacak.

Ümraniye'de 5 Ağustos Çarşamba saat 22.00 ile 6 Ağustos Perşembe saat 12.00 arasında yaklaşık 14 saat boyunca su kesintisi yaşandı. Kesintiden Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahalleleri etkilendi.

İSKİ, çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından suyun yeniden kademeli olarak verileceğini belirtti. Vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kesintiler 6 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da bitecek.Kesintiler 6 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da bitecek.

İSKİ'den 8 İlçede Su Kesintisi Duyurusu
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında mevcut ana isale hattının geçici olarak servis dışı bırakılacağını açıkladı.
Kesinti Tarihi ve Saatleri
Başlangıç: 5 Ağustos 2026 saat 23.00
Bitiş: 6 Ağustos 2026 saat 19.00
Kapsam: Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'un bazı mahalleleri
Kesintiden Etkilenecek Bölgeler
Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt'ta belirtilen mahallelerde su kesintisi uygulanacak.
Arnavutköy Mahalleleri
İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane.
Diğer İlçelerde Etkilenecek Mahalleler
Büyükçekmece: Karaağaç.
Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş.
Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar.
Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent.
Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım.
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