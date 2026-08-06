İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.) İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? İSKİ'nin açıklamasına göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak. Bu nedenle 5 Ağustos Çarşamba (dün) saat 23.00 ile 6 Ağustos Perşembe (bugün) saat 19.00 arasında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.