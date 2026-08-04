Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası! Albay Özlem Karapınar tuğgeneral oldu

Beştepe'de düzenlenen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan kararlar açıklandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan kararlar, 30 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

ÖZLEM KARAPINAR TUĞGENERAL OLDU

25 general ve amiralin bir üst rütbeye, 69 albayın ise general ve amiralliğe terfi ettirilmesine karar verilen toplantıda dikkat çeken bir isim de Albay Özlem Karapınar. Albay Özlem Karapınar, alınan kararla birlikte tuğgeneralliğe terfi etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı YAŞ kararları açıklandı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN İLK KADIN PAŞASI

Söz konusu gelişme Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde bir ilki de beraberinde getirdi. Albay Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nde generalliğe (paşa) erişen ilk kadın olarak tarihe adını kazıdı.

ÖZLEM KARAPINAR KİMDİR?

Havacılık alanındaki başarılı görevleriyle öne çıkan Özlem Karapınar, albay rütbesindeyken tuğgeneralliğe yükselerek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını aldı.

Özlem Karapınar'ın yaşı ve doğum yeri gibi bilgiler hakkında açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

TSK'DA PAŞA KİME DENİR?

Albay rütbesindeyken tuğgeneralliğe terfi eden Özlem Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın generali unvanını aldı. TSK'da tuğgeneral ve amiral rütbesindeki askerlere halk arasında "paşa" denildiği için, Karapınar bu terfiyle birlikte Türk askeri tarihinde bir ilke imza atarak paşalığa yükselmiş oldu.

TSK'da paşa unvanı, generaller ve amiraller için kullanılan geleneksel bir hitap şeklidir.