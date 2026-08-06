Ankara'da yaşayan Döndü Kanat, yüzde 90 görme engelli olarak dünyaya geldi. Tüm zor şartlara rağmenpes etmedi. 1998'de Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan 1 yıl sonra sınava girip, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni oldu.

Kanat, bir yandan kamu görevini sürdürürken diğer yandan antrenmanlara devam ettiğini belirtti. “Sabah işte, akşam antrenmandayım” dedi. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) HAYATINI DEĞİŞTİREN İSİM 2007 yılında bir etkinlikte milli halterci Halil Mutlu'yla tanışan Kanat, halter sporuna başladı. İlk madalyasını Eskişehir'de düzenlenen Türkiye şampiyonası'nda kazanan Kanat, milli takıma seçildi. Her gün iş çıkışı antrenmana giderek müsabakalara hazırlanan Döndü Kanat, ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalya kazandı. Kanat, 2023'te İngiltere'de düzenlenen Dünya Oyunları, 2024 Kazakistan Dünya Kupası, 2025 Almatı'daki Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.