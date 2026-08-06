Yüzde 90 görme engelli doğdu, ailesine rağmen haltere başladı: Şimdi 3 kez dünya şampiyonu
Doğuştan görme engelli Döndü Kanat, 2007 yılında başladığı halterde milli sporcu oldu. 100'den fazla madalya kazandı. 2023, 2024 ve 2025'te dünya şampiyonlukları yaşadı.
Ankara'da yaşayan Döndü Kanat, yüzde 90 görme engelli olarak dünyaya geldi. Tüm zor şartlara rağmenpes etmedi. 1998'de Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan 1 yıl sonra sınava girip, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni oldu.
HAYATINI DEĞİŞTİREN İSİM
2007 yılında bir etkinlikte milli halterci Halil Mutlu'yla tanışan Kanat, halter sporuna başladı. İlk madalyasını Eskişehir'de düzenlenen Türkiye şampiyonası'nda kazanan Kanat, milli takıma seçildi. Her gün iş çıkışı antrenmana giderek müsabakalara hazırlanan Döndü Kanat, ulusal ve uluslararası turnuvalarda birçok madalya kazandı. Kanat, 2023'te İngiltere'de düzenlenen Dünya Oyunları, 2024 Kazakistan Dünya Kupası, 2025 Almatı'daki Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk elde etti.
Kanat, 20 yıllık kariyerinde 100'ün üzerinde madalya kazanma başarısı gösterdi. Döndü Kanat, başarısını şöyle anlattı: "Haltere başlayacağımı söyleyince evde kıyamet koptu. 'Halter erkek sporudur, sen nasıl yapacaksın?' diye karşı çıktılar. Ama ilk madalyayı aldıktan sonra onlar da çok mutlu oldu. 2007 yılında milli sporcu oldum. Bu sırada Gazi Üniversitesi Spor Yöneticiliği'ni bitirdim. Görme engelliler alanında yöneticilik bölümünden mezun olan ilk kişiyim. Ekim ayında Dünya Şampiyonası var. Hırsla ve azimle çalışıyorum. Bayrağımızı her zaman dünyanın farklı bölgelerinde dalgalandıracağım."
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