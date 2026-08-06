Adana'da yaşayan Mehmet Ozan Arlıer (26), çocukluğundan itibaren babası Prof. Dr. Sefa Arlıer'i rol model aldı. Başarılı bir lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Arlıer, pratisyen hekimlik yaptıktan sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girdi. Sınavda başarılı olan Arlıer, babasının kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. Hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde asistan doktorluğa başladı.

Genç hekim Mehmet Ozan Arlıer, babası Prof. Dr. Sefa Arlıer ile birlikte aynı hastanede görev yapıyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Babasıyla aynı çatı altında hastalara hizmet veren Arlıer, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. "Bir zamanlar beni eğiten babam, şu an meslektaşım oldu. Her ne kadar yolun başında olsam da en azından bir unvanı babamla paylaşmak benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.