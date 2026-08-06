Babasının izinden gitti! Aynı hastanede doktor olarak göreve başladı
Mehmet Ozan Arlıer, doktor olan babasının izinden gitti. Tıp fakültesini bitirdi. Babasının görev yaptığı hastanede asistan hekimliğe başladı...
Adana'da yaşayan Mehmet Ozan Arlıer (26), çocukluğundan itibaren babası Prof. Dr. Sefa Arlıer'i rol model aldı. Başarılı bir lise eğitiminin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.
Arlıer, pratisyen hekimlik yaptıktan sonra Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na girdi. Sınavda başarılı olan Arlıer, babasının kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yaptığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne atandı. Hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniği'nde asistan doktorluğa başladı.
Babasıyla aynı çatı altında hastalara hizmet veren Arlıer, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. "Bir zamanlar beni eğiten babam, şu an meslektaşım oldu. Her ne kadar yolun başında olsam da en azından bir unvanı babamla paylaşmak benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.
Prof. Dr. Sefa Arlıer de oğluyla aynı hastanede çalışmanın gururunu yaşadığını dile getirdi. Şöyle devam etti: "Bir baba için oğluyla aynı meslekte olmak büyük gurur. O her zaman başarılı bir öğrenciydi, mesleğini de en iyi şekilde başarıyla yapacağını düşünüyorum."
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