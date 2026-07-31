Ahbap soruşturmasında ünlülerden çarpıcı ifadeler: Biz de mağduruz

Üç oyuncuya, 6 Şubat depremlerinin ardından AHBAP Derneğine yönelik destekleri, sosyal medya paylaşımları, yaptıkları bağışlar ve Haluk Levent'le ilişkileri soruldu.

"ŞEVVAL SAM BİZİ HALUK LEVENT'E KARŞI UYARDI"

Eda Ece Tuncer, 6 Şubat depremleri sırasında "Yasak Elma" dizisinin çekimlerinde olduklarını ve ekip olarak depremzedelere yardım etmek istediklerini anlattı.

Rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendilerini Haluk Levent konusunda kesin şekilde uyardığını belirten Eda Ece, Sam'ın Haluk Levent'in geçmişi nedeniyle güvenilemeyeceğini söylediğini aktardı.

Haluk Levent'le daha önce hiç tanışmadığını, telefon numarasının dahi kendisinde bulunmadığını ifade eden Eda Ece, deprem sürecinde ve sonrasında Levent'le hiçbir irtibat kurmadığını söyledi.

"AHBAP'I ÖYLE BİR YOK SAYDIK Kİ…"

Eda Ece, dizi ekibi olarak topladıkları oyuncak, kıyafet ve diğer ihtiyaç malzemelerini kendi imkânlarıyla deprem bölgesine gönderdiklerini anlattı. Depremzedeleri hastanelerde ve Darülacezede ziyaret ettiklerini belirten oyuncu, bu ziyaretlere herhangi bir dernekle gitmediklerini ve basını çağırmadıklarını söyledi.

Eda Ece, "Şevval Sam bizi Haluk Levent'in kötü niyetinden korumuş" şeklindeki beyanının ardından, birçok ünlü gibi yardım motivasyonlarını AHBAP'a yönlendirebileceklerini ancak bunu yapmadıklarını ifade etti.

Oyuncu, "Biz set olarak AHBAP'ı öyle bir yok saydık ki nerede konumlandığını bile sorgulamadık" dedi. AHBAP'ın devlet kurumlarına rakip olarak parlatılıp parlatılmadığı konusunda bilgisinin olmadığını söyleyen Eda Ece, kamuoyunda Kızılay ve AFAD'a rakip olduğu yönünde bir algı oluşmuş olabileceğini belirtti.

ÖDÜL TÖRENİNDEKİ SÖZLERİ İÇİN GÖZYAŞLARIYLA ÖZÜR

Eda Ece'ye, Haziran 2023'te düzenlenen ELLE Style Awards ödül töreninde kullandığı, "Deprem bölgesinde yapılan şeyi başkaları yapıyor sandılar, sandıktan onu anladık" anlamındaki sözleri de soruldu.

Sözlerinin konuşmasının bütününden koparıldığını belirten Eda Ece, duygusal konuşmasını bir şakayla bitirmek istediğini ancak haddini aştığını kabul etti. İfade sırasında ağladığı tutanağa geçen oyuncu, depremzedelerin kendisine kırılmasının en büyük pişmanlığı olduğunu söyledi.

Eda Ece, sözleri nedeniyle defalarca özür dilediğini belirterek, "Keşke zaman makinesi olsa ve söylediklerimi geri alabilsem" dedi. AHBAP'a veya Haluk Levent'e hiçbir yardımda bulunmadığını vurgulayan oyuncu, ifadeye çağrıldığı için teşekkür ettiğini ve uzun zamandır kendisini anlatmak istediğini söyledi.