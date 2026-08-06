Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesiyle bir araya geldi. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Behçet Oktay'ın oğlu Burak ve kardeşi Şule Oktay yer aldı.

Eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay

OKTAY'IN ÖLÜMÜNDE FETÖ'NÜN ROLÜ ARAŞTIRILSIN TALEBİ



Oktay'ın ailesi, ölüm olayında FETÖ'nün rolü bulunduğunu ve dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

BEHÇET OKTAY CİNAYETİ (25 ŞUBAT 2009) Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın intihar ettiği söylense de, aslında FETÖ'nün gömdüğü silahları tespit ettiği için cinayete kurban gittiği iddia edildi.



OKTAY'IN ÖLÜMÜNDE FETÖ ŞÜPHESİ



15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, FETÖ'nün emniyet, ordu ve yargıdaki yapılanmalarının ortaya çıkması, geçmişte tartışmalı bir şekilde kapanan bazı soruşturma ve davaları da gündeme getirmişti.



İhanet girişiminin hemen ardından görevden uzaklaştırılan ya da tutuklanan bazı emniyet ve yargı mensuplarının, ağabeyinin öldürülmesiyle alakalı olduklarını düşündüklerini kaydeden kız kardeşi Şule Oktay, şunları ifade etmişti:

"Ağabeyimi öldürmeden önce dinlemeye, teknik takibe almışlar. Bu talimatı veren kim? Ramazan Akyürek. Ağabeyimin ölümünde çok ciddi bir FETÖ parmağı var. Sonrasında soruşturmayı ve davayı kapatmalarından da bu belli oluyor. Ölümünü yeterince incelemediler. Ağabeyim, öldürülmeden bir hafta önce 'Çok üzerime geliyorlar.' diyordu. Ağabeyim, o dönemde FETÖ'nün çok ciddi şeylerini yakaladı. Fetullahçıların nerelere uzandığını kimsenin kestirmesi mümkün değil. Ergenekon'dan içeri atabilirlerdi ama bunları yapmadılar ve ağabeyimi öldürdüler. Yanına kadar gelebilen insanlar öldürdü. Ağabeyimin o dönem söylediği şeyler bu yöndeydi. Darbe girişiminin ardından FETÖ'nün yargı ve emniyetten temizlenmesiyle, davanın tekrar açılması için adımlar atacağız. Artık gerçek ortaya çıkmalı."

15 Ağustos 2016'da AA'ya açıklamalarda bulunan Behçet Oktay'ın ağabeyi Nezih Oktay ise, kardeşinin öldürülmeden 5-6 ay önce bazı gazetelerde "Fetullahçıları Özel Harekata sokmayan Behçet Oktay" yönünde başlıklar atıldığını belirterek, "Ondan sonra bu aşama geliyor. 6 gün önceki telefon dinlemesi, sonra arabasının başında öldürülmesi... Bunun emniyet içerisinde F tipi örgütlenmenin bir operasyonundan başka bir şey olması mümkün değil. İbareler şu an emniyetin içerisindeki FETÖ'nün bu cinayeti işlediğini gösteriyor. Ama daha yeni başladık, sümen altında kalan belgeler, delil karartmalar... İnşallah bizim yaptığımızın onda birini yapıp bu evrakları meydana çıkarırlarsa zaten katilleri elleriyle koymuş gibi bulabileceklerdir." diye konuştu.

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