Vefa yasası! 15 Temmuz kahramanlarına yeni haklar, aylıklar artacak kapsam büyüyecek
Meclis’e sunulan yasa teklifi ile şehit yakınları ve gazilik aylıkları artırılırken bu haklardan yararlanacak olanların kapsamı da genişletiliyor. Gazilere maluliyet derecelerine göre en az 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş verilecek.
Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin ortak imzası ile Meclis Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi, şehit yakınları ile gazilerin yıllardır beklediği düzenlemeleri içeriyor.
Düzenleme şehit yakınları ve gazilik aylıklarını artırırken bu haklardan yararlanacak olanların kapsamını da genişletiyor.
HIZLA YASALAŞTIRILACAK
TBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifinin bugün Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınıp Genel Kurul gündemine indirilmesi bekleniyor.
Teklifin bu hafta içinde yasalaştırılması hedefleniyor.
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık'ın verdiği bilgiye göre teklif yasalaştığında şehit yakınları ile gazilerin alacakları aylıklar ve yararlanacakları haklar şu şekilde olacak:
ASGARİ ÜCRET SINIRI
Düzenlemeyle, şehit anne ve babalarına bağlanacak aylık için 'asgari ücretin altına düşmemesi' güvencesi getiriliyor.
Böylece şu an 7 bin ila 9 bin lira arasında maaş alan şehit anne ve babalarının maaşları 14 bin 37 liraya (anne ve babanın aldığı aylık toplamı asgari ücret kadar olacak); 15 bin ila 16 bin lira arasında maaş alanların maaşları ise 21 bin 500 liraya yükselecek.
GAZİLERE MAAŞ VERİLİYOR
Gazilere maluliyet derecelerine göre en az 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş verilecek. Maluliyet derecesi ağır olan gazilerin maaşı ise 68 bin ila 86 bin liraya yükselecek.
TABAN AYLIK BELİRLENDİ
Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına; 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) getiriliyor.
EVDE BAKIM
Evde bakım yardımı alan gazilere ödenen mevcut tutar 70 bin 187 liraya çıkarılacak.
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