GAZİLERE MAAŞ VERİLİYOR

Gazilere maluliyet derecelerine göre en az 58 bin 590 ila 68 bin lira arasında bir maaş verilecek. Maluliyet derecesi ağır olan gazilerin maaşı ise 68 bin ila 86 bin liraya yükselecek.

TABAN AYLIK BELİRLENDİ

Erbaş/er, güvenlik korucusu, öğrenci ve sivillere bağlanacak toplam aylık tutarına; 35.398 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olamayacak şekilde yasal bir alt sınır (taban aylık) getiriliyor.