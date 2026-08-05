TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullanımı yüzde 92,3 oldu

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır) E-devlet hizmetlerini en fazla kullanan yaş grubu yüzde 93 ile 25-34 yaş aralığı olurken, en düşük kullanım oranı yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.

Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükseldi. Vatandaşların e-devlet kullanım amaçlarının başında yüzde 65,6 ile resmi kurumların kendileri hakkında tuttuğu kişisel bilgilere erişim yer aldı. Bunu yüzde 52,6 ile kamu kurumlarından randevu veya rezervasyon alma, yüzde 45,7 ile kamu kuruluşlarının internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.

Erkeklerin internet kullanım oranı yüzde 94,8, kadınların ise yüzde 89,9 olarak belirlendi. İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 60 OLDU Türkiye'de e-ticaret kullanımı da yükselişini sürdürdü. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin oranı 2025'te yüzde 55,7 iken 2026'da yüzde 60'a çıktı. İnternetten alışveriş yapanların oranı erkeklerde yüzde 63,4, kadınlarda yüzde 56,6 olarak belirlendi. Bireylerin yüzde 48,3'ünün ise 2026 yılının ilk üç ayında internet üzerinden alışveriş yaptığı görüldü.

E-Devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 76 oldu. EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMA WHATSAPP OLDU Araştırmada sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının kullanım oranları da dikkat çekti. Türkiye'de bireylerin yüzde 90'ı WhatsApp kullanırken, YouTube yüzde 77,6 ile ikinci, Instagram ise yüzde 71,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Cinsiyet bazında incelendiğinde erkeklerde WhatsApp kullanımı yüzde 92,5, YouTube kullanımı yüzde 80,1, Instagram kullanımı yüzde 71,9 olurken; kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 87,6, yüzde 75 ve yüzde 70,2 olarak ölçüldü.