TÜİK açıkladı: Türkiye'de internet kullanımı yüzde 92,3 oldu
Türkiye'de dijitalleşme hız kesmeden devam ediyor. TÜİK'in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 sonuçlarına göre internet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükselirken, e-Devlet hizmetlerinden yararlananların ve internet üzerinden alışveriş yapanların oranında da artış görüldü. Araştırma, vatandaşların günlük yaşamında dijital hizmetlerin ve internet bağlantılı teknolojilerin giderek daha fazla yer aldığını ortaya koydu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2026 sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de 16-74 yaş grubundaki bireylerin internet kullanım oranı yüzde 92,3'e yükseldi. E-devlet hizmetlerinden yararlananların oranı yüzde 76 olurken, internetten alışveriş yapanların oranı yüzde 60'a ulaştı.
İNTERNET KULLANIMI ARTTI
Teknolojinin günlük yaşamda daha fazla yer edinmesiyle birlikte internet kullanımı artmaya devam ediyor. 2025 yılında yüzde 90,9 olan internet kullanım oranı, 2026 yılında 1,4 puan artarak yüzde 92,3 oldu. Erkeklerde internet kullanım oranı yüzde 94,8, kadınlarda ise yüzde 89,9 olarak kaydedildi.
E-DEVLET KULLANIMI YÜZDE 76'YA ÇIKTI
Araştırmaya göre son 12 ay içinde resmi kurumların internet siteleri ve uygulamaları üzerinden kamu hizmetlerinden yararlanan bireylerin oranı yüzde 76 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 82,7, kadınlarda ise yüzde 69,4 olarak gerçekleşti.
E-devlet hizmetlerini en fazla kullanan yaş grubu yüzde 93 ile 25-34 yaş aralığı olurken, en düşük kullanım oranı yüzde 31,3 ile 65-74 yaş grubunda görüldü.
Vatandaşların e-devlet kullanım amaçlarının başında yüzde 65,6 ile resmi kurumların kendileri hakkında tuttuğu kişisel bilgilere erişim yer aldı. Bunu yüzde 52,6 ile kamu kurumlarından randevu veya rezervasyon alma, yüzde 45,7 ile kamu kuruluşlarının internet sitelerinden bilgi edinme takip etti.
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPANLARIN ORANI YÜZDE 60 OLDU
Türkiye'de e-ticaret kullanımı da yükselişini sürdürdü. İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alan ya da sipariş veren bireylerin oranı 2025'te yüzde 55,7 iken 2026'da yüzde 60'a çıktı.
İnternetten alışveriş yapanların oranı erkeklerde yüzde 63,4, kadınlarda yüzde 56,6 olarak belirlendi. Bireylerin yüzde 48,3'ünün ise 2026 yılının ilk üç ayında internet üzerinden alışveriş yaptığı görüldü.
EN ÇOK KULLANILAN UYGULAMA WHATSAPP OLDU
Araştırmada sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının kullanım oranları da dikkat çekti. Türkiye'de bireylerin yüzde 90'ı WhatsApp kullanırken, YouTube yüzde 77,6 ile ikinci, Instagram ise yüzde 71,1 ile üçüncü sırada yer aldı.
Cinsiyet bazında incelendiğinde erkeklerde WhatsApp kullanımı yüzde 92,5, YouTube kullanımı yüzde 80,1, Instagram kullanımı yüzde 71,9 olurken; kadınlarda bu oranlar sırasıyla yüzde 87,6, yüzde 75 ve yüzde 70,2 olarak ölçüldü.
İNTERNETE BAĞLI CİHAZ KULLANIMI YAYGINLAŞTI
İnternet kullanan bireylerin yüzde 62'si internet bağlantılı televizyon kullandı. Bunu yüzde 18,6 ile akıllı ev aletleri, yüzde 16,7 ile akıllı saat, bağlantılı aksesuar ve giyilebilir teknolojiler takip etti.
Teknolojik cihaz satın alırken kullanıcıların en fazla önem verdiği unsur ise fiyat oldu.
İnternet kullanıcılarının yüzde 89,3'ü cep telefonu, tablet veya bilgisayar alırken fiyatın önemli olduğunu belirtirken, yüzde 74,7'si donanım özelliklerine, yüzde 69,9'u enerji verimliliğine, yüzde 69,5'i ise marka, tasarım veya boyuta dikkat etti.
İNTERNETTEN ÖĞRENME FAALİYETLERİ ARTTI
İnternet üzerinden eğitim, mesleki gelişim veya kişisel amaçlarla öğrenme faaliyeti gerçekleştiren bireylerin oranı 2026 yılında yüzde 22,9 oldu. Bu oran bir önceki yıla göre 5,2 puan artış gösterdi.
Araştırma sonuçları, Türkiye'de dijital hizmet kullanımının, e-ticaret alışkanlıklarının ve internet tabanlı teknolojilerin toplum genelinde yaygınlaşmaya devam ettiğini ortaya koydu.