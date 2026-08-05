Aziz Yıldırım’dan bazı sosyal medya hesaplarına suç duyurusu
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kendisi ve kulüp aleyhine paylaşımlar yapıldığı, kızına yönelik ise hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin yayımlandığı iddiasıyla bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulundu.
Aziz Yıldırım, bazı sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikâyetçi oldu.
Yıldırım'ın başvurusu üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne soruşturma talimatı verdi. Şikâyete konu hesaplar ve paylaşımlarla ilgili inceleme başlatıldı.
KIZINA YÖNELİK HAKARET VE TEHDİT İDDİASI
Edinilen bilgilere göre, Fenerbahçe Kulübü ve Aziz Yıldırım aleyhine bazı sosyal medya hesapları üzerinden sistematik paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü.
Ayrıca Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz Yıldırım'ın fotoğrafının kullanıldığı bazı paylaşımlarda hakaret, tehdit ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden mesajların yer aldığı iddia edildi.
"KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?"
Aziz Yıldırım, önceki hafta sonu gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medyada hedef alınmasına tepki göstermiş ve söz konusu hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.
Yıldırım konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:
"Beni eleştirmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Çalışma yaşamım ve aile yaşamım belli. Bana hakaret etmelerine ne söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlar onları şikayet edecekler. Devletin bir şey yapmaması halinde ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var. Evlerine giderim şerefsizin. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya, 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpekler. Birisi bayan galiba, bir ikisi erkek. Ben giderim evlerine, korkmam bir şeyden. Hapse giderim, rahat yatarım."
Yıldırım'ın açıklamasının ardından yapılan başvuruyla birlikte şikâyete konu sosyal medya hesapları ve paylaşımlara ilişkin inceleme sürüyor.