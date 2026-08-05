Aziz Yıldırım’dan bazı sosyal medya hesaplarına suç duyurusu

"KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?"

Aziz Yıldırım, önceki hafta sonu gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında kızı Yaz Yıldırım'ın sosyal medyada hedef alınmasına tepki göstermiş ve söz konusu hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı.

Yıldırım konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Beni eleştirmek kolay. Ortada olan bir adamım. Gizlim saklım yok. Çalışma yaşamım ve aile yaşamım belli. Bana hakaret etmelerine ne söylemek isterseniz söyleyebilirsiniz. Kızımdan ne istiyorsunuz? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Bak onlara söylüyorum, pazartesi günü avukatlar onları şikayet edecekler. Devletin bir şey yapmaması halinde ben gerekeni yapacağım. Öyle sosyal medyada bu terbiyesizliklere son verecekler. Hepimizin anası babası var. Evlerine giderim şerefsizin. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış ya, 12-13 yaşında çocuk. Onlar paralı köpekler. Birisi bayan galiba, bir ikisi erkek. Ben giderim evlerine, korkmam bir şeyden. Hapse giderim, rahat yatarım."

Yıldırım'ın açıklamasının ardından yapılan başvuruyla birlikte şikâyete konu sosyal medya hesapları ve paylaşımlara ilişkin inceleme sürüyor.

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