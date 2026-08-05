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Menderes Belediyesine rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, firari Rüzgar Sönmez saklandığı evde yakalandı. Çiçek’in sosyal medyaya yansıyan WhatsApp yazışmalarında, örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediğini itiraf ettiği görüldü.

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Menderes Belediyesine rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı CHP'li İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 şüpheli gözaltında

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Menderes Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belediye başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken, firari Rüzgar Sönmez saklandığı evde yakalandı.

Menderes Belediyesine operasyon (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)Menderes Belediyesine operasyon (Fotoğraflar DHA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

CHP'Lİ BELEDİYEYE RÜŞVET SORUŞTURMASI

Soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmî belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlamaları kapsamında yürütülüyor.

İlkay Çiçek bulunduğu adreste gözaltına alındı. İlkay Çiçek bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından şüpheliler hakkında operasyon kararı alındığı belirtildi. Operasyonun 4 Ağustos 2026 günü saat 06.00'da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Video Oynatma İkonu CHP'li İlkay Çiçek gözaltına alındı

BİLİRKİŞİ RAPORU SONRASI OPERASYON

Kaynak metne göre, soruşturma kapsamında belediyedeki usulsüz eylemlerin tespitine yönelik bilirkişi incelemesi yapıldı. Hazırlanan rapor doğrultusunda şüphelilerin faaliyetlerine son verilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapıldı. Adreslerde arama yapıldı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda belediye başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcısı Mesut Taşdemir'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

FİRARİ SÖNMEZ EVİNDE YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.

GÖZALTI LİSTESİ
İsim
Görev / Durum
İlkay ÇİÇEK
Bld. Bşk.
Rüzgar SÖNMEZ
Bld. Bşk. Yrd.
Mesut TAŞDEMİR
Bld. Bşk. Yrd.
İbrahim YALÇA
Bld. İmar ve Şehircilik Md.
Durmuş PARIM
Bld. Plan ve Proje Md.
Ömer ERYILMAZ
Bld. Yapı Kontrol Md.
Yaprak UÇAK
Bld. Plan ve Proje Md. V.
Emre PALA
Bld. Meclis Üyesi
Özgür Cem KÖMÜR
Bld. İmar ve Şehircilik Md.lüğü İnş. Teknisyeni
Ayşen BOĞAZİÇİ YAKUT
Bld. İmar ve Şehircilik Md.lüğü Mimar
Ferdi HEPYILMAZ
Bld. Meclis Üyesi
Sarper DİKEN
Bld. Eski Yapı Kontrol Md.
Hüseyin YILDIZ
Bld. Eski Yapı Kontrol Md.
İsmail PALA
Sivil Vatandaş
Mustafa PALA
Sivil Vatandaş
Ahmet PALA
Sivil Vatandaş

BİLİRKİŞİ RAPORU SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma kapsamında, 7 Mayıs 2026 tarihli ihbar dilekçesi doğrultusunda çok sayıda taşınmaz üzerinde saha incelemesi yapıldı. Dosyada görevlendirilen bilirkişi heyetinin 3 Ağustos 2026 tarihli raporu soruşturma dosyasına sunuldu. Raporda, ihbar dilekçesinde belirtilen ada ve parsellere ilişkin incelemeler ile elde edilen bulgulara yer verildi.

Soruşturma dosyasında, bilirkişi raporu, saha araştırmaları ve sosyal medyada yer aldığı belirtilen bazı yazışmalar birlikte değerlendirilerek Menderes Belediyesinde yapı kullanım izinleri, inşaat ruhsatları ve imar uygulamalarına ilişkin usulsüzlük iddialarının incelendiği aktarıldı.

İlkay Çiçek'in rüşveti itiraf ettiği mesajları ortaya çıktı.İlkay Çiçek'in rüşveti itiraf ettiği mesajları ortaya çıktı.


"SEN MERAK ETME BEBEĞİM"

Çiçek'in WhatsApp yazışmalarında, "Sen merak etme bebeğim herkes benim saf zannediyor ama ben s.... Geçenlerde rüzgar birkaç iş adamından para aldı benim payıma düşeni almadım şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolganın üstünden alıyorum" diyerek örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediğini itiraf ettiği görüldü.

"BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM"

O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusuna, "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdi.

Dosyaya göre, Özdere Mahallesi 21 ada 10 parselde bulunan yapıya ilişkin proje evrakının sahte olarak düzenlendiğinin bilirkişi heyeti tarafından raporlandığı belirtildi. Raporda bunun, soruşturma kapsamında incelenen resmi belgede sahtecilik iddiasına ilişkin değerlendirmeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Soruşturma evrakında ayrıca, çok sayıda taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular ile ihbar dilekçesinde yer alan iddiaların karşılaştırıldığı, bilirkişi raporundaki tespitlerin dosyada değerlendirildiği kaydedildi.

RÜŞVET VE ÖRGÜTLÜ SUÇ İDDİALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile bazı belediye görevlilerine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin iddialara da yer verildi. Dosyada bulunan çözümü yapılmış ses kayıtları ve sosyal medyada yer aldığı belirtilen yazışmaların soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Soruşturma makamları, dosyada yer alan usulsüzlük iddialarının aynı kişiler etrafında yoğunlaştığı, görev dağılımlarının birbirini tamamladığı ve bu nedenle örgütlü yapı şüphesinin değerlendirildiğini belirtti.

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