Soruşturma dosyasında, bilirkişi raporu, saha araştırmaları ve sosyal medyada yer aldığı belirtilen bazı yazışmalar birlikte değerlendirilerek Menderes Belediyesinde yapı kullanım izinleri, inşaat ruhsatları ve imar uygulamalarına ilişkin usulsüzlük iddialarının incelendiği aktarıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORU SORUŞTURMA DOSYASINDA Soruşturma kapsamında, 7 Mayıs 2026 tarihli ihbar dilekçesi doğrultusunda çok sayıda taşınmaz üzerinde saha incelemesi yapıldı. Dosyada görevlendirilen bilirkişi heyetinin 3 Ağustos 2026 tarihli raporu soruşturma dosyasına sunuldu. Raporda, ihbar dilekçesinde belirtilen ada ve parsellere ilişkin incelemeler ile elde edilen bulgulara yer verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez'in saklandığı evde MİT ve Emniyet İstihbarat destekli operasyonla İl Jandarma Komutanlığı JASAT unsurları tarafından yakalandığı öğrenildi.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Operasyonda belediye başkanı İlkay Çiçek ile belediye başkan yardımcısı Mesut Taşdemir'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İlkay Çiçek'in rüşveti itiraf ettiği mesajları ortaya çıktı.



"SEN MERAK ETME BEBEĞİM"



Çiçek'in WhatsApp yazışmalarında, "Sen merak etme bebeğim herkes benim saf zannediyor ama ben s.... Geçenlerde rüzgar birkaç iş adamından para aldı benim payıma düşeni almadım şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolganın üstünden alıyorum" diyerek örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüphelilerle birlikte işlediğini itiraf ettiği görüldü.

"BEN YÜRÜYEN PARAYIM BEBEĞİM"

O konuşmalardan birinde Çiçek, sevgilisine para fotoğrafı göndermesi üzerine, "Aşkım bana neden para gönderiyorsun" sorusuna, "Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım" yanıtını verdi.

Dosyaya göre, Özdere Mahallesi 21 ada 10 parselde bulunan yapıya ilişkin proje evrakının sahte olarak düzenlendiğinin bilirkişi heyeti tarafından raporlandığı belirtildi. Raporda bunun, soruşturma kapsamında incelenen resmi belgede sahtecilik iddiasına ilişkin değerlendirmeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Soruşturma evrakında ayrıca, çok sayıda taşınmaz üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen bulgular ile ihbar dilekçesinde yer alan iddiaların karşılaştırıldığı, bilirkişi raporundaki tespitlerin dosyada değerlendirildiği kaydedildi.



RÜŞVET VE ÖRGÜTLÜ SUÇ İDDİALARI SORUŞTURMA DOSYASINDA

Soruşturma dosyasında, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile bazı belediye görevlilerine yönelik rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarına ilişkin iddialara da yer verildi. Dosyada bulunan çözümü yapılmış ses kayıtları ve sosyal medyada yer aldığı belirtilen yazışmaların soruşturma kapsamında delil olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Soruşturma makamları, dosyada yer alan usulsüzlük iddialarının aynı kişiler etrafında yoğunlaştığı, görev dağılımlarının birbirini tamamladığı ve bu nedenle örgütlü yapı şüphesinin değerlendirildiğini belirtti.

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