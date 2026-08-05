İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçeler listede? 20 saat sürecek
İSKİ’den İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren su kesintisi uyarısı geldi. Ana isale hatlarında yapılacak bakım, revizyon ve yenileme çalışmaları nedeniyle 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü başlayacak kesintiler kapsamında 8 ilçede belirli saatler arasında su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hatlarında yapılacak bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.
KESİNTİLER 5 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GECESİ BAŞLAYACAK
İSKİ'nin açıklamasına göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yapılacak revizyon çalışması ve arızalı vananın yenilenmesi kapsamında mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.
Bu nedenle 5 Ağustos Çarşamba (bugün) saat 23.00 ile 6 Ağustos Perşembe saat 19.00 arasında bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacak.
HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?
Kesintiden Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.
Arnavutköy'de çok sayıda mahallede uygulanacak kesintinin yanı sıra, Büyükçekmece'de Karaağaç, Çatalca'da Nakkaş ve Bahşayiş, Eyüpsultan'da Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar, Avcılar'da Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent, Başakşehir'de Bahçeşehir 1. ve 2. Kısım mahallelerinde su kesintisi olacak.
ESENYURT'TA GENİŞ KAPSAMLI KESİNTİ
Esenyurt'ta ise Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri kesintiden etkilenecek.
ÜMRANİYE'DE 14 SAAT SU KESİNTİSİ
İSKİ ayrıca Ümraniye'de temiz su sağlayan ana isale hattında yapılacak revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları nedeniyle ayrı bir kesinti uygulanacağını açıkladı.
Ümraniye'de 5 Ağustos Çarşamba saat 22.00 ile 6 Ağustos Perşembe saat 12.00 arasında yaklaşık 14 saat boyunca su kesintisi yaşanacak. Kesintiden Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahalleleri etkilenecek.
İSKİ, çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından suyun yeniden kademeli olarak verileceğini belirtti. Vatandaşların kesinti öncesinde gerekli tedbirleri almaları istendi.