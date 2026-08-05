Kara Kuvvetlerinin ilk kadın paşası! Tuğgeneral Armağan Özel kimdir, kaç yaşında, nereli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

KARA KUVVETLERİNİN İLK KADIN GENERALİ

Şurada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Albay Armağan Özel'in tuğgeneralliğe terfi etmesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarihinde bir ilke imza atıldı ve Kara Kuvvetlerinin ilk kadın generali görevlendirildi.

Armağan Özel tuğgeneralliğe terfi ettirilerek görev yaptığı kuvvetin ilk kadın generali oldu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ARMAĞAN ÖZEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1977 yılında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Tuğgeneral Armağan Özel, 1999 yılında Kara Harp Okulundan Kara Havacı Teğmen olarak mezun olmuş, 2001 yılında ise Kara Havacılık Okulunu bitirmiştir.

ARMAĞAN ÖZEL ASKERİ KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Askeri kariyeri boyunca sırasıyla; 2001-2007 yılları arasında Kara Havacılık Komutanlığı 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda (Ankara) helikopter pilotu, 2007-2010 yılları arasında Kara Havacılık Komutanlığı 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda (Malatya) test/tecrübe pilotu, 2010-2012 yılları arasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanlığı'nda (Ankara) hava araçları bakım subayı, 2012-2014 yılları arasında Kara Havacılık Komutanlığı'nda (Ankara) lojistik şube plan subayı ve Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda konsept geliştirme subayı olarak görev yapmıştır.

2014-2016 yılları arasında 1'inci Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda (Ankara) harekât eğitim kısım amirliği, 2016-2018 yılları arasında Kara Havacılık Okul Komutanlığı'nda (Ankara) soru bankası ölçme değerlendirme şube müdürlüğü ve genel konular kurul başkanlığı görevlerini yürüten Özel, 2020-2026 yılları arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kara Havacılık Daire Başkanlığı'nda (Ankara) kaza kırım subaylığı ve uçuş emniyet şube müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2026 yılında Kara Havacılık Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı'nda (Ankara) kaza/olay inceleme 2'nci kurul başkanı olarak görev yapan Özel, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Evli ve 3 çocuk annesidir.