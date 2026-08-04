Yüksek Askeri Şura toplandı: TSK'da terfi ve atamalar masada! Deniz ve havada iki farklı senaryo

Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.)



YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ



Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Erdoğan ve YAŞ Heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti





ERDOĞAN'DAN BİN YILLIK VATAN VURGUSU

Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı öncesinde Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıâlinizle birlikte Malazgirt Zaferi'mizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Teşekkür ederim"