Yüksek Askeri Şura toplandı: TSK'da terfi ve atamalar masada! Deniz ve havada iki farklı senaryo
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura’da TSK’daki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınıyor. Gözler, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süreleri ile üst rütbeye terfi edecek isimlere çevrilirken, YAŞ üyeleri toplantı öncesi Anıtkabir’i ziyaret etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı. Kritik toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınıyor.
YAŞ ÜYELERİ ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ
Başkan Erdoğan ve YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'e geldi. Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Başkan Erdoğan ve YAŞ Heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
ERDOĞAN'DAN BİN YILLIK VATAN VURGUSU
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Başkan Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra Toplantısı öncesinde Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zatıâlinizle birlikte Malazgirt Zaferi'mizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz Şûra toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, millî iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun. Teşekkür ederim"
Ziyaretin ardından YAŞ üyeleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya geçti.
TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR?
Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldı.
Yüksek Askeri Şura toplanıyor: Terfi ve atamalar masada
Toplantıda ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer alacak.
3 İSİM YAŞ ÜYESİ SIFATIYLA İLK KEZ KATILACAK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katılacak.
TERFİ VE EMEKLİLİKLER GÖRÜŞÜLECEK
Şurada general, amiral ve albayların terfi durumları ile emekliye sevk işlemleri ele alınacak. Görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.
Çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Şurada alınacak kararlar, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.
GÖZLER GÖREV SÜRELERİNDE
Geçen yıl görevlerine başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.
HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDE İKİ SENARYO
Görev süreleri sona eren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.
İki komutanın emekliye sevk edilmesi halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için de Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı öne çıkıyor.
DÖRT KORGENERALİN TERFİ DOSYASI GÜNDEMDE
YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi etmesi değerlendirilecek isimler de bulunuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in orgeneralliğe terfi durumları şurada ele alınacak.
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