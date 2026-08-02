İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve akademisyenler, "TercihFest'26" ya katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, dünyanın çivisinin çıktığı, çalkantılı, öngörülemezliklerin yüksek olduğu çatışmalı bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, insanlığa yeni açılımlar sunabilecek, toplumların yaşadığı bunalım ve sorunlara çözüm üretebilecek lider düşünürlere ve fikir insanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yeni nesilleri çok daha farklı bir nosyonla yetiştirecek akademisyenlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, yazdığı kitap, makale ve konuşmalarıyla gençleri yeniden ilham sahibi yapabilecek düzeyde hakimiyeti olan fikir sahibi insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Teknolojiye hükmedenlerin insanlığı yönlendirdiği, yönettiği ve şekillendirdiği yeni bir döneme girildiğini belirten Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"21. yüzyıl dünyasına, bizi bekleyen dünyaya bir umut vadedecek fikir insanlarına, mefkure sahibi insanlara ihtiyacımız var." Fikri bağımsızlıktan kastının, içine kapanmak olmadığını, öğrencilerin kendi geleneklerinin yanı sıra Batı, Doğu ve dünyanın farklı kültür tarihinden gelen birikimlerden de beslenmeleri gerektiğini dile getiren Erdoğan, geçmişten gelen müktesebata ve bugünün dünyasının literatürlerine hakim olarak 21. yüzyıla yön verecek fikir önderlerinin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Üniversitenin öğrenci ücretleriyle değil, eğitim dışı yatırımlarıyla ayakta durmasını hedeflediklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Nasıl bugün 400 yıllık Harvard Üniversitesi 55 milyar doları aşan geliriyle üniversitesini destekliyor, biz de Harvard Üniversitesi gibiyiz" dedi.