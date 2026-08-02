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Bilal Erdoğan TercihFest'te konuştu: 21. yüzyıla yön verecek fikir insanlarına ihtiyacımız var

TercihFest 2026'da aday öğrencilerle buluşan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan: Toplumun sorunlarına çözüm üretecek, umut vaat edecek fikir insanlarına ihtiyacımız var.

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Bilal Erdoğan TercihFest'te konuştu: 21. yüzyıla yön verecek fikir insanlarına ihtiyacımız var

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve akademisyenler, "TercihFest'26"ya katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başakşehir'deki İHÜ Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Bilal Erdoğan, üniversitenin dünyanın sosyal bilimler alanındaki mükemmeliyet ve araştırma merkezlerinden biri olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Bilal Erdoğan, TercihFest 2024'e katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır))Bilal Erdoğan, TercihFest 2024'e katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır))

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, dünyanın çivisinin çıktığı, çalkantılı, öngörülemezliklerin yüksek olduğu çatışmalı bir dönemden geçtiğini belirten Erdoğan, insanlığa yeni açılımlar sunabilecek, toplumların yaşadığı bunalım ve sorunlara çözüm üretebilecek lider düşünürlere ve fikir insanlarına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Yeni nesilleri çok daha farklı bir nosyonla yetiştirecek akademisyenlere ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, yazdığı kitap, makale ve konuşmalarıyla gençleri yeniden ilham sahibi yapabilecek düzeyde hakimiyeti olan fikir sahibi insanlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Bilal Erdoğan TercihFest'te konuştu: 21. yüzyıla yön verecek fikir insanlarına ihtiyacımız var-3

Teknolojiye hükmedenlerin insanlığı yönlendirdiği, yönettiği ve şekillendirdiği yeni bir döneme girildiğini belirten Bilal Erdoğan, şunları söyledi:
"21. yüzyıl dünyasına, bizi bekleyen dünyaya bir umut vadedecek fikir insanlarına, mefkure sahibi insanlara ihtiyacımız var." Fikri bağımsızlıktan kastının, içine kapanmak olmadığını, öğrencilerin kendi geleneklerinin yanı sıra Batı, Doğu ve dünyanın farklı kültür tarihinden gelen birikimlerden de beslenmeleri gerektiğini dile getiren Erdoğan, geçmişten gelen müktesebata ve bugünün dünyasının literatürlerine hakim olarak 21. yüzyıla yön verecek fikir önderlerinin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

Üniversitenin öğrenci ücretleriyle değil, eğitim dışı yatırımlarıyla ayakta durmasını hedeflediklerini vurgulayan Bilal Erdoğan, "Nasıl bugün 400 yıllık Harvard Üniversitesi 55 milyar doları aşan geliriyle üniversitesini destekliyor, biz de Harvard Üniversitesi gibiyiz" dedi.

Bilal Erdoğan TercihFest'te konuştu: 21. yüzyıla yön verecek fikir insanlarına ihtiyacımız var-4

UZMAN İSİMLER DENEYİMLERİNİ PAYLAŞIYOR

TercihFest 2026 programı, alanında uzman isimleri İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde üniversite adaylarıyla buluşturuyor. Türkiye'nin ilk ve tek tercih festivalinde katılımcılar; kariyer ve tercih danışmanlığı uzmanları, üniversite öğrencileri, mezunlar, akademisyenler ve sektör temsilcileriyle bire bir görüşme imkânı buluyor. Aynı zamanda zengin sosyal aktivitelerle dolu bir içerik sunuluyor.

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Bilal Erdoğan TercihFest'te konuştu: 21. yüzyıla yön verecek fikir insanlarına ihtiyacımız var-6 Bilal Erdoğan TercihFest'te konuştu: 21. yüzyıla yön verecek fikir insanlarına ihtiyacımız var-7 Bilal Erdoğan TercihFest'te konuştu: 21. yüzyıla yön verecek fikir insanlarına ihtiyacımız var-8
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