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İstanbul trafiğinde 3 gecelik düzenleme: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak

İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde belgesel çekimleri nedeniyle 3, 4 ve 5 Ağustos geceleri trafik düzenlemesine gidilecek. Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönü 01.00-05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar.

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İstanbul trafiğinde 3 gecelik düzenleme: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek çekimler nedeniyle bazı saatlerde trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında köprüde çekim yapılacak.

İstanbul’da belgesel çekimi için trafik düzenlemesi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak (Fotoğraflar AA’dan alınmıştır.)İstanbul’da belgesel çekimi için trafik düzenlemesi: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde tek yön kapanacak (Fotoğraflar AA’dan alınmıştır.)

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA GEÇİŞ KAPATILACAK

Çekimlerin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş yönü araç trafiğine kapatılacak.

Belirtilen saatlerde sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Alternatif güzergahlar belli oldu. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)Alternatif güzergahlar belli oldu. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

İstanbul Trafik Düzenlemesi
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 3, 4 ve 5 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlik dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Düzenleme yapılacak tarihler

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında yarın, 4 Ağustos Salı ve 5 Ağustos Çarşamba günleri trafikte düzenleme yapılacak.

Tarih
3 Ağustos
Tarih
4 Ağustos Salı
Tarih
5 Ağustos Çarşamba
01.00-05.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak noktalar
  1. Beylerbeyi köprü katılımı
  2. Kısıklı Caddesi Altunizade köprü katılımı
  3. Altunizade Kavşağı
  4. Tophaneli Caddesi köprü katılımı
  5. D-100 kara yolu kuzey istikametinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne Ümraniye-Şile ayrımlarından itibaren trafik akışı
1Ümraniye-Şile istikameti
Araçlar bu istikamete yönlendirilecek.
2Altunizade istikameti
Araçlar bu istikamete yönlendirilecek.
Alternatif güzergahlar
Köprü alternatifi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
D-100 kara yolu üzerinden
Avrasya Tüneli
Deniz yoluyla
İDO Harem Arabalı Vapur İskelesi
TEM Otoyolu üzerinden
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı
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