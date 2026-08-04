"Cem Küçük'ün kasası" denilen Tahir Sarıkaya gözaltına alındı! Milyonluk transferler... Soğuk cüzdanla yüklü hacimler

Raporlarda, yazarın maddi menfaat karşılığında sosyal medya üzerinden kasıtlı yönlendirme paylaşımları yaptığına dair bulgulara yer verilmiş, aynı zamanda tehdit ve şantaj eylemlerini destekleyen finansal kanıtların da dosyaya eklendiği belirtilmişti.

Soruşturmanın ana odağında yer alan gazeteci Cem Küçük, daha önce "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Dosyaya delil olarak giren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında, Küçük'ün şahsi hesaplarındaki hareketlilik mercek altına alınmıştı.



CHP'Lİ VURGUNCULARLA TEMAS TRAFİĞİ



Öte yandan Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya ikilisinin Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ve CHP'deki vurguncu ekiple temas trafiği ise dikkatlerden kaçmadı.





"YAYIN LEHİNE"



Küçük'ün Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in kasası Turgut Koç'a "Yayın lehine" şeklinde mesaj gönderdiği biliniyor. Tahir Sarıkaya'nın da Murat Ongun'la görüştüğü ortaya çıktı.

SARIKAYA MURAT ONGUN'LA NE GÖRÜŞTÜ?



Sarıkaya, Murat Ongun ile yaptığı görüşmenin amacının Halk Ekmek'te olduğu öne sürülen yolsuzluk iddialarını sormak olduğunu söyledi.

O dönem Cem Küçük'ün Halk Ekmek ve İBB'yi öven paylaşımlarda bulunması ise dikkat çekti.

Nitekim Murat Ongun'un "Yaptığın Ekrem İmamoğlu övgülerinin video kesitlerini gönderdin" diyerek Tahir Sarıkaya'yı tehdit etmesi, ikilinin daha önceden de temas halinde olduğunu gözler önüne serdi.