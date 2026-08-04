TPAO'dan enerjide sınır ötesi hamle! Hedef günlük 500 bin varil üretim

Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Khan Tervel sahasına ortak olunması, bu hedef doğrultusunda atılan son adım olarak öne çıkıyor.

Bu strateji kapsamında TPAO'nun 2028 yılında günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ve doğal gaz üretimine ulaşması, daha sonraki aşamada ise üretimin günlük 1 milyon varile çıkarılması hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yılbaşında açıkladığı "Türkiye Petrolleri'ni yurt dışında büyütme" stratejisi doğrultusunda uluslararası enerji şirketleriyle peş peşe iş birliklerine imza atan şirket, Irak'ın ardından Bulgaristan'da da önemli bir ortaklığa katıldı.

Anlaşma kapsamında TPAO, Bulgaristan'ın Karadeniz'deki münhasır ekonomik bölgesinde bulunan Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatına yüzde 33 payla ortak oldu.Projede operatörlüğü Shell üstlenirken ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 TPAO ve yüzde 25 Avusturyalı enerji şirketi OMV şeklinde oluştu. Yaklaşık 3 bin 800 kilometrekare büyüklüğündeki saha, Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'na yakın konumuyla dikkat çekiyor. İlk aşamada sahada sismik çalışmalar yürütülecek, ardından arama kuyularının açılması planlanıyor. Yaklaşık beş yıl sürecek arama ruhsatı kapsamında ilerleyecek projede TPAO'nun Sakarya Gaz Sahası'nda edindiği derin deniz tecrübesini uluslararası projelere taşıması hedefleniyor.

KERKÜK'TE YÜZDE 15 PAY

TPAO'nun uluslararası büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri de Irak'taki Kerkük sahaları oldu. Şirket, bp ve ConocoPhillips ile birlikte Baba ve Avanah kubbeleri ile Bai Hassan, Jambur ve Khabbaz sahalarının geliştirilmesi amacıyla kurulan konsorsiyuma yüzde 15 payla katıldı.

Irak'ın Maden Çıkaran Endüstriler Şeffaflık Girişimi'nin saha verilerine göre, TPAO'nun ortak olduğu sahalarda günlük yaklaşık 300 bin varil petrol üretimi gerçekleştiriliyor. İlk etapta yaklaşık 3 milyar varil petrol eşdeğeri hidrokarbonu kapsayan projenin potansiyeli ise 20 milyar varil petrol eşdeğerine ulaştı.

DEVLERLE İŞBİRLİĞİ

TPAO, son dönemde dünyanın önde gelen enerji şirketleriyle iş birliği ağını büyütüyor. Şirket, ocak ayında ExxonMobil'in iştiraki ESSO Exploration International Limited ile Karadeniz, Akdeniz ve diğer potansiyel bölgelerde petrol ve doğal gaz aramalarını kapsayan mutabakat zaptı imzaladı.

Şubatta Chevron ile arama ve üretime yönelik iş birliği anlaşmasına varan TPAO, aynı dönemde İngiliz enerji şirketi BP ile de stratejik ortaklık anlaşması yaptı.

Nisanda ise Fransız enerji şirketi TotalEnergies ile Karadeniz ve uluslararası bölgelerde ortak arama fırsatlarının değerlendirilmesine yönelik mutabakat imzalandı.