Deprem bölgesinde umudun adı devlet! Eşini kaybeden Mustafa Altıparmak'tan Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Yeniden ayağa kaldırmayı bildiler"
Depremde eşini kaybeden Adıyamanlı Mustafa Altıparmak, iki yavrusuyla yeni evine yerleşti. Devletin şefkatli eliyle hayata tutunan acılı baba Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Altıparmak, “Vatanımız, milletimiz ve devletimiz var olsun. Depremzedeler olarak bizi düştüğümüz yerden yeniden ayağa kaldırmayı bildiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
Ahbap bağışlarının kumar masalarında buharlaştığı skandal, vicdanları yaraladı. Devlet ise deprem bölgelerini hızla ayağa kaldırdı. İşte o sıcak yuvalara kavuşanlardan biri de Mustafa Altıparmak (40) oldu.
Depremde eşini kaybeden ve iki oğluyla yalnız kalan Altıparmak, Yaylacık köyündeki yeni evine taşındı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan depremzede, "Zor günlerdi ama devlet bize sahip çıktı" dedi.
DEVLET 455 BİN 357 KONUT YAPIP TESLİM ETTİ
Devlet, 6 Şubat depremleriyle sarsılan şehirlere toplam 455 bin 357 konut yapıp teslim etti. Yeni etap inşaat süreçleri de devam ediyor.
ALTIPARMAKDEVLET SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU
Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yıkılan evinin enkazından sağ kurtulan Mustafa Altıparmak (40), yaşadığı büyük acıya rağmen devlet sayesinde hayata tutundu.
Depremde eşi Şenay Altıparmak'ı (38) kaybeden Mustafa Altıparmak, enkazdan bir aylık oğlu Ufuk ve 4 yaşındaki Umut ile birlikte sağ çıktı. 4 yaşındaki Umut'a, Altıparmak'ın kız kardeşi baktı. Ufuk bebeğe ise daha iyi bakılabilmesi için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahip çıktı.
Anne sütüne ihtiyaç duyan bebeği koruyucu aile olarak Mustafa Altıparmak'ın yeni doğum yapmış yeğeni Fatma Çelik'e verdi. Van'da yaşayan Çelik, minik bebeğe hem süt annelik yaptı hem de Sosyal Hizmetler'den para desteği aldı.
'HEM OĞLUMA SAHİP ÇIKTI HEM EV YAPTI'
Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Mustafa Altıparmak, "Vatanımız, milletimiz ve devletimiz var olsun. Depremzedeler olarak bizi düştüğümüz yerden yeniden ayağa kaldırmayı bildiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok zor günler yaşadık.
Eşimi ve evimi kaybettim ama çocuklarım için ayakta kaldım. Eşimi kaybettiğimde Ufuk henüz bir aylıktı. Devletimiz hem oğluma sahip çıktı hem de ev sahibi yaptı. Devletimiz bizi hiçbir zaman bir başımıza bırakmadı. Hem devletimiz hem de milletimiz yanımızda oldu. Depremzedeler devletin desteğiyle yeniden yuvalarına ve umutlarına kavuştu" dedi.
YENİ YUVADA YENİ BAŞLANGIÇ
Devlet desteğiyle inşa edilen Gölbaşı ilçesindeki yeni köy evine yerleşen Mustafa Altıparmak, iki çocuğunu da yanına alarak hayatında yeni bir sayfa açtı.
Büyük acıların ardından sıcak bir yuvaya kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Altıparmak, devlet tarafından inşa edilen köy evi ile yeni hayata yeni bir başlangıç yaptığını söyledi.
TAM BİR AİLE OLDUK
Devlet desteğiyle yeni köy evine kavuşan Mustafa Altıparmak, şimdi iki oğlunu da yanına aldı. "Yeni yuvamıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Artık konforlu ve sağlam yeni evimize taşındık. İki oğlumu da yanıma aldım. Devlet sağ olsun hem oğluma sahip çıktı hem de ev sahibi yaptı. Şimdi Ufuk 3 yaşında, Umut 7 yaşında. Yeni evimize taşındık ve tam bir aile olduk" dedi.
Haber: İlker Şahin
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