Ahbap bağışlarının kumar masalarında buharlaştığı skandal, vicdanları yaraladı. Devlet ise deprem bölgelerini hızla ayağa kaldırdı. İşte o sıcak yuvalara kavuşanlardan biri de Mustafa Altıparmak (40) oldu.



Depremde eşini kaybeden ve iki oğluyla yalnız kalan Altıparmak, Yaylacık köyündeki yeni evine taşındı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan depremzede, "Zor günlerdi ama devlet bize sahip çıktı" dedi.



DEVLET 455 BİN 357 KONUT YAPIP TESLİM ETTİ



Devlet, 6 Şubat depremleriyle sarsılan şehirlere toplam 455 bin 357 konut yapıp teslim etti. Yeni etap inşaat süreçleri de devam ediyor. İL SAYI HATAY 153 bin 755 MALATYA 79 bin 420 K.MARAŞ 63 bin 864 ADIYAMAN 38 bin 157 GAZİANTEP 25 bin 415 ŞANLIURFA 14 bin 735 DİYARBAKIR 15 bin 734 ELAZIĞ 13 bin 748 OSMANİYE 11 bin 455 ADANA 7 bin 509 KİLİS 2 bin 162 BİNGÖL 2 bin KAYSERİ 273 TUNCELİ 201 SİVAS 249 ALTIPARMAKDEVLET SAYESİNDE HAYATA TUTUNDU Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yaylacık köyünde yıkılan evinin enkazından sağ kurtulan Mustafa Altıparmak (40), yaşadığı büyük acıya rağmen devlet sayesinde hayata tutundu. Depremde eşi Şenay Altıparmak'ı (38) kaybeden Mustafa Altıparmak, enkazdan bir aylık oğlu Ufuk ve 4 yaşındaki Umut ile birlikte sağ çıktı. 4 yaşındaki Umut'a, Altıparmak'ın kız kardeşi baktı. Ufuk bebeğe ise daha iyi bakılabilmesi için Sosyal Hizmetler Müdürlüğü sahip çıktı.

Mustafa Altıparmak devletin yaptığı deprem konutlarında yaşıyor. (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Anne sütüne ihtiyaç duyan bebeği koruyucu aile olarak Mustafa Altıparmak'ın yeni doğum yapmış yeğeni Fatma Çelik'e verdi. Van'da yaşayan Çelik, minik bebeğe hem süt annelik yaptı hem de Sosyal Hizmetler'den para desteği aldı. 'HEM OĞLUMA SAHİP ÇIKTI HEM EV YAPTI' Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Mustafa Altıparmak, "Vatanımız, milletimiz ve devletimiz var olsun. Depremzedeler olarak bizi düştüğümüz yerden yeniden ayağa kaldırmayı bildiler. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür ediyorum. Çok zor günler yaşadık.