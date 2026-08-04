CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddia edilen ve daha sonra şüpheli şekilde trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Tuana Torun'un babası Ahmet Torun, kızının ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PARTİ TACİZCİYİ KORUDU

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre, Torun, olayın ardından CHP'nin süreçteki tutumuna ilişkin çarpıcı iddialar dile getirdi. "Ben CHP üyesiyim. Olayın ilk başında il başkanı ve milletvekili, sanki Hasbi Dede suçsuzmuş gibi davrandı. Sonrasında gerçeğin farkına vardılar" diyen Torun, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini telefonla aradığını söyledi.

"Beni özür dilemek için aradılar. Ben de 'Neyi bekliyorsunuz, niye Hasbi Dede'yi ihraç etmiyorsunuz?' diye sordum. Neyse ki dava sonuçlanmadan önce ihraç ettiler ama bu kadar beklememeleri gerekiyordu" ifadelerini kullandı.