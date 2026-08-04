Taciz zanlısı CHP'li Hasbi Dede'ye babadan zehir zemberek sözler! "Şikayetçi olunca yapmadıkları kalmadı"
CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede’ye cinsel taciz davası açtıktan sonra şüpheli kazada ölen Tuana’nın babası Ahmet Torun, konuştu. Baba, "Şikâyetçi olunca kızım ve eşimi itibarsızlaştırmak için sahte hesaplardan fotomontajlı görseller paylaşıldı. Adaletin en kısa süre içinde tecelli etmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.
CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddia edilen ve daha sonra şüpheli şekilde trafik kazasında hayatını kaybeden Elif Tuana Torun'un babası Ahmet Torun, kızının ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
PARTİ TACİZCİYİ KORUDU
Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre, Torun, olayın ardından CHP'nin süreçteki tutumuna ilişkin çarpıcı iddialar dile getirdi. "Ben CHP üyesiyim. Olayın ilk başında il başkanı ve milletvekili, sanki Hasbi Dede suçsuzmuş gibi davrandı. Sonrasında gerçeğin farkına vardılar" diyen Torun, Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in kendisini telefonla aradığını söyledi.
"Beni özür dilemek için aradılar. Ben de 'Neyi bekliyorsunuz, niye Hasbi Dede'yi ihraç etmiyorsunuz?' diye sordum. Neyse ki dava sonuçlanmadan önce ihraç ettiler ama bu kadar beklememeleri gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
AİLEMİ HEDEF ALDILAR
Torun, Hasbi Dede hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra kızını ve annesini hedef alan sahte sosyal medya hesaplarından fotomontajlı görseller paylaşıldığını da iddia etti. Söz konusu paylaşımların Elif Tuana Torun'un psikolojisini ağır şekilde etkilediğini belirten Torun, "Kızımı ve annesini itibarsızlaştırmak için yapıldı. Şikâyet ettik, hesaplar kaldırıldı" dedi.
Kızına çarpan aracın sürücüsünün Hasbi Dede'nin eski eniştesinin yanında çalıştığının ortaya çıktığını söyleyen Ahmet Torun, devam eden yargılama nedeniyle bu konuda yorum yapmak istemediğini belirterek, "Baba olarak bunun tesadüf olduğuna inanmak istiyorum.
Yargı sürecini etkilemek istemem" ifadelerini kullandı.
İlk duruşmanın 29 Temmuz'da görüldüğünü, ikinci duruşmanın ise 14 Eylül'de yapılacağını aktaran Torun, adaletin en kısa sürede tecelli etmesini beklediğini söyledi.
Hasbi Dede'nin, kızının ölümünün ardından kendisiyle iletişime geçmesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini söyleyen Torun, Dede'ye yönelik sert ifadeler kullanırken, yaşadığı acıyı da "Bir kız çocuğu babası olmak için on sekiz yıl bekledim ama on sekiz yaşına kadar getiremedim kızımı" sözleriyle anlattı.