CANLI YAYIN
Geri

RTÜK'ten radyo ve televizyon yayıncılarına "sahte arama" uyarısı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının, RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu belirterek, bu tür aramalara kesinlikle itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
RTÜK'ten radyo ve televizyon yayıncılarına "sahte arama" uyarısı

RTÜK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının RTÜK'ün adı kullanılarak telefonla arandığını ve "yardım", "bağış" ya da çeşitli gerekçelerle maddi talepte bulunulduğunu bildirdi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kendilerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Üst Kurul Üyesi veya RTÜK personeli olarak tanıtan şahısların gerçekleştirdiği bu aramalara asla itibar edilmemelidir. Bu tür taleplerin tamamı dolandırıcılık girişimidir. Kurumumuz tarafından bu sahte aramaları yapan kişi veya kişiler hakkında gerekli suç duyurularında bulunulmuş, adli süreçler başlatılmış olup titizlikle takip edilmektedir."

Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası! Albay Özlem Karapınar tuğgeneral oldu
SONRAKİ HABER

Albay Özlem Karapınar tuğgeneral oldu

 Başkan Erdoğan imzaladı YAŞ kararları açıklandı! Rafet Dalkıran Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı
ÖNCEKİ HABER

YAŞ kararları açıklandı
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler