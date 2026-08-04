Şadi Yazıcı emsal transferi iddialarına rakamlarla yanıt verdi

Yazıcı, iddiaların Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından ortaya atıldığına dikkati çekerek, açıklamaların kendisini ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimini hedef aldığını savundu.

Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kendisine ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimine yönelik emsal transferi suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından "Tuzla'ya Yönelik Kin ve Hırsın Tutarsızlıklar Manzumesi" başlığıyla paylaşım yapan Yazıcı, Özgür Özel, Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından gündeme getirilen iddialara yanıt verdi.

Emsal transferi iddialarına rakamlı yanıt! Şadi Yazıcı hukuki süreci başlattı (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisine sahip olduğunu belirten Yazıcı, İBB'nin 2019 yılından bu yana CHP tarafından yönetildiğini hatırlattı.

Yazıcı, "Madem ortada iddia edildiği gibi 'asrın imar yolsuzluğu' vardı, neden bugüne kadar tek kelime edilmedi? Neden bu iddialar, Tuzla Belediye Başkanı'nın AK Partimize katılmasının hemen ardından ortaya atıldı?" ifadelerini kullandı.

EMSAL TRANSFERİ İÇİN 2016 VURGUSU

Emsal transferinin belediyelere verilen kanuni bir yetki olduğunu ifade eden Yazıcı, Tuzla'daki uygulamanın da bu yetkiye dayanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Uygulamaların 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen plan notlarıyla düzenlendiğini kaydeden Yazıcı, emsal transferi sayesinde vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü, kentsel dönüşümün önünün açıldığını ve park, okul, yol, cami ile sağlık tesisi gibi kamusal alanların belediyeye kazandırıldığını bildirdi.

Yazıcı, uygulamanın işleyişine ilişkin okul alanında kalan bir parseli örnek gösterdi. Buna göre parsel sahibinin yapılaşma hakkının başka bir alana aktarıldığını, okul alanında kalan parselin ise kamunun kullanımına kazandırıldığını aktardı.

Yazıcı, "Ortada 'hayali' bir işlem değil; plan kararına dayanan, taşınmaz ve imar hakkı üzerinden yürütülen açık bir uygulama bulunmaktadır." dedi.

"TUZLA'YA 380 BİN METREKARE KAMUSAL ALAN KAZANDIRDIK"

Yazıcı'nın açıkladığı verilere göre, emsal transferleri sonucunda Tuzla Belediyesi'nin mülkiyetine geçen brüt kamusal alan 380 bin metrekare oldu.

Bunun karşılığında hak sahiplerinin 902 parselde, çarpanlarıyla birlikte toplam 400 bin metrekare inşaat yaptığını belirten Yazıcı, bu inşaatlarla ilgili bütün iş ve işlemlerin hak sahipleri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.