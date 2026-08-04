Şadi Yazıcı emsal transferi iddialarına rakamlarla yanıt verdi
Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’daki emsal transferi uygulamalarını hedef alan iddialara sert yanıt verdi. Suçlamaları “yalan ve iftira” olarak değerlendiren Yazıcı, uygulamalar sayesinde belediye bütçesine yük getirilmeden yaklaşık 380 bin metrekare kamusal alanın kente kazandırıldığını vurguladı.
Önceki dönem Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, kendisine ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimine yönelik emsal transferi suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından "Tuzla'ya Yönelik Kin ve Hırsın Tutarsızlıklar Manzumesi" başlığıyla paylaşım yapan Yazıcı, Özgür Özel, Özgür Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan tarafından gündeme getirilen iddialara yanıt verdi.
Yazıcı, iddiaların Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından ortaya atıldığına dikkati çekerek, açıklamaların kendisini ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimini hedef aldığını savundu.
"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerinin imar uygulamalarını denetleme yetkisine sahip olduğunu belirten Yazıcı, İBB'nin 2019 yılından bu yana CHP tarafından yönetildiğini hatırlattı.
Yazıcı, "Madem ortada iddia edildiği gibi 'asrın imar yolsuzluğu' vardı, neden bugüne kadar tek kelime edilmedi? Neden bu iddialar, Tuzla Belediye Başkanı'nın AK Partimize katılmasının hemen ardından ortaya atıldı?" ifadelerini kullandı.
EMSAL TRANSFERİ İÇİN 2016 VURGUSU
Emsal transferinin belediyelere verilen kanuni bir yetki olduğunu ifade eden Yazıcı, Tuzla'daki uygulamanın da bu yetkiye dayanılarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Uygulamaların 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçen plan notlarıyla düzenlendiğini kaydeden Yazıcı, emsal transferi sayesinde vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözüldüğünü, kentsel dönüşümün önünün açıldığını ve park, okul, yol, cami ile sağlık tesisi gibi kamusal alanların belediyeye kazandırıldığını bildirdi.
Yazıcı, uygulamanın işleyişine ilişkin okul alanında kalan bir parseli örnek gösterdi. Buna göre parsel sahibinin yapılaşma hakkının başka bir alana aktarıldığını, okul alanında kalan parselin ise kamunun kullanımına kazandırıldığını aktardı.
Yazıcı, "Ortada 'hayali' bir işlem değil; plan kararına dayanan, taşınmaz ve imar hakkı üzerinden yürütülen açık bir uygulama bulunmaktadır." dedi.
"TUZLA'YA 380 BİN METREKARE KAMUSAL ALAN KAZANDIRDIK"
Yazıcı'nın açıkladığı verilere göre, emsal transferleri sonucunda Tuzla Belediyesi'nin mülkiyetine geçen brüt kamusal alan 380 bin metrekare oldu.
Bunun karşılığında hak sahiplerinin 902 parselde, çarpanlarıyla birlikte toplam 400 bin metrekare inşaat yaptığını belirten Yazıcı, bu inşaatlarla ilgili bütün iş ve işlemlerin hak sahipleri tarafından yürütüldüğünü ifade etti.
"BELEDİYE BÜTÇESİNDEN TEK KURUŞ ÇIKMADI"
Emsal transferi çalışmaları kapsamında Tuzla Belediyesi'nin bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmadığını belirten Yazıcı, belediyeye ait herhangi bir taşınmazın veya malın da vatandaşlara verilmediğini kaydetti.
Uygulama öncesinde vatandaşların mülkiyetinde bulunan ancak imar yapılamayan ve çok sayıda davaya konu olan alanların şehre kazandırıldığını ifade eden Yazıcı, bunun karşılığında arsa sahiplerinin imar haklarının plana uygun alanlara aktarıldığını bildirdi.
Yazıcı, işlemler sonucunda "kamunun mutlak kazanımı" bulunduğunu savundu.
"520 BİN METREKARE FAZLADAN EMSAL İDDİASI İFTİRADIR"
Yazıcı, "520 bin metrekare fazladan hayali emsal transferi yapıldığı" yönündeki iddialara da yanıt verdi.
Emsal transferiyle yapılan toplam inşaatın çarpanlarıyla birlikte yaklaşık 400 bin metrekare olduğunu belirten Yazıcı, 520 bin metrekare fazladan emsal verildiği iddiasının bu rakamlarla örtüşmediğini savundu.
Yazıcı, "Bu iftirayı gerçekmiş gibi kabul ederek yapılan toplama çarpma işlemi neticesinde ortaya attıkları '40 milyarlık yolsuzluk' iftirası akla, vicdana ve fizik kurallarına aykırıdır, uydurmadır, yalandır." ifadelerini kullandı.
İDDİALARI YARGIYA TAŞIYOR
Açıklamasında iddiaların Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye katılmasının ardından siyasi gerekçelerle gündeme getirildiğini savunan Yazıcı, Tuzla'ya kazandırılan kamusal alanların ve çözülen mülkiyet sorunlarının yok sayıldığını ifade etti.
Yazıcı, kendisine ve geçmiş dönem Tuzla Belediyesi yönetimine yönelik iddialarla ilgili hukuki süreçlerin avukatları tarafından başlatıldığını duyurdu.