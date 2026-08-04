Bağ evi için kaç hektar arazi gerekiyor? Yeni şart açıklandı
Tarım arazilerinde yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle, tarımsal amaçlı yapılar ile tarım dışı kullanım taleplerinin değerlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin korunması hedeflenirken, belirli şartları taşıyan alanlarda yapılaşmaya ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Bağ evi yapılmasına izin verilen tarım arazilerinin asgari büyüklüğü de yeni kriterlerle belirlendi.
Tarım arazilerinde, tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurulara yönelik düzenlemeye gidildi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruların değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğe geçici madde eklendi.
ESKİ BAŞVURULARDA DEĞERLENDİRME FARKLI OLACAK
Buna göre, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, yürürlükten kaldırılan 9 Aralık 2017 tarihli "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilecek.
BAĞ EVİ İZNİNDE 5 HEKTARLIK ŞART 2 HEKTARA İNDİRİLDİ
Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılarak, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinin yüzölçümü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.
Yönetmelik, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
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