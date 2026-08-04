Bağ evi için kaç hektar arazi gerekiyor? Yeni şart açıklandı

Eski başvurulara eski yönetmelik uygulanacak

BAĞ EVİ İZNİNDE 5 HEKTARLIK ŞART 2 HEKTARA İNDİRİLDİ

Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılarak, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinin yüzölçümü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.

Yönetmelik, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

SORU CEVAP Bağ evi yapmak için kaç hektar arazi gerekiyor? Yeni düzenlemeye göre bağ evi yapılabilecek tarım arazisinin asgari büyüklüğü 2 hektar oldu. Eski şart kaç hektardı? Önceki düzenlemede sınır 5 hektar idi. Yeni düzenleme ne yaptı? Bağ evi yapılmasına izin verilen tarım arazisi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü. 1 hektar kaç metrekaredir? 1 hektar = 10.000 metrekaredir. 2 hektar kaç metrekaredir? 2 hektar = 20.000 metrekaredir. Her 2 hektarlık tarla üzerine otomatik bağ evi yapılabilir mi? Hayır. Arazi büyüklüğü şartı dışında ilgili mevzuat, izin ve diğer teknik şartların da sağlanması gerekir. Yeni düzenleme hangi kurum tarafından yapıldı? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı. Düzenlemenin adı nedir? "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"tir. Yönetmelik nerede yayımlandı? Resmî Gazete'de yayımlandı. Eski başvurular hangi kurala göre değerlendirilecek? Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan başvurular eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek. Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi? 4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemenin amacı nedir? Tarım arazilerini korumak ve tarımsal amaçlı yapılaşmayı belirli kurallara bağlamak.

Kısa özet ESKİ ŞART YENİ ŞART 5 hektar arazi 2 hektar arazi 50.000 m² 20.000 m²

Sonuç Yeni düzenlemeyle bağ evi için gereken minimum tarım arazisi büyüklüğü 2 hektar (20 bin m²) olarak belirlendi. Ancak yapı izni için sadece arazi büyüklüğü yeterli değildir; ilgili tarım ve imar mevzuatındaki diğer koşullar da aranır.