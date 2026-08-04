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Bağ evi için kaç hektar arazi gerekiyor? Yeni şart açıklandı

Tarım arazilerinde yeni dönem başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik değişikliğiyle, tarımsal amaçlı yapılar ile tarım dışı kullanım taleplerinin değerlendirilmesine yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Yapılan değişiklikle, tarım arazilerinin korunması hedeflenirken, belirli şartları taşıyan alanlarda yapılaşmaya ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Bağ evi yapılmasına izin verilen tarım arazilerinin asgari büyüklüğü de yeni kriterlerle belirlendi.

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Bağ evi için kaç hektar arazi gerekiyor? Yeni şart açıklandı

Tarım arazilerinde, tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurulara yönelik düzenlemeye gidildi.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan, "Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki başvuruların değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Bağ evi yapılabilecek tarım arazilerinde sınır değiştiBağ evi yapılabilecek tarım arazilerinde sınır değişti

ESKİ BAŞVURULARDA DEĞERLENDİRME FARKLI OLACAK

Buna göre, yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce Bakanlık birimlerine yapılan tarımsal amaçlı yapı ve tarım dışı kullanım amaçlı başvurular, yürürlükten kaldırılan 9 Aralık 2017 tarihli "Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik" hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

Eski başvurulara eski yönetmelik uygulanacakEski başvurulara eski yönetmelik uygulanacak

BAĞ EVİ İZNİNDE 5 HEKTARLIK ŞART 2 HEKTARA İNDİRİLDİ

Tarımsal amaçlı yapıların kriterlerinde de değişiklik yapılarak, üzerine bağ evi kurulmasına izin verilen tarım arazilerinin yüzölçümü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.

Yönetmelik, 4 Nisan 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

SORU
CEVAP
Bağ evi yapmak için kaç hektar arazi gerekiyor?
Yeni düzenlemeye göre bağ evi yapılabilecek tarım arazisinin asgari büyüklüğü 2 hektar oldu.
Eski şart kaç hektardı?
Önceki düzenlemede sınır 5 hektar idi.
Yeni düzenleme ne yaptı?
Bağ evi yapılmasına izin verilen tarım arazisi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara düşürüldü.
1 hektar kaç metrekaredir?
1 hektar = 10.000 metrekaredir.
2 hektar kaç metrekaredir?
2 hektar = 20.000 metrekaredir.
Her 2 hektarlık tarla üzerine otomatik bağ evi yapılabilir mi?
Hayır. Arazi büyüklüğü şartı dışında ilgili mevzuat, izin ve diğer teknik şartların da sağlanması gerekir.
Yeni düzenleme hangi kurum tarafından yapıldı?
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandı.
Düzenlemenin adı nedir?
"Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"tir.
Yönetmelik nerede yayımlandı?
Resmî Gazete'de yayımlandı.
Eski başvurular hangi kurala göre değerlendirilecek?
Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılan başvurular eski yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilecek.
Düzenleme ne zaman yürürlüğe girdi?
4 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Yeni düzenlemenin amacı nedir?
Tarım arazilerini korumak ve tarımsal amaçlı yapılaşmayı belirli kurallara bağlamak.
Kısa özet
ESKİ ŞART
YENİ ŞART
5 hektar arazi
2 hektar arazi
50.000 m²
20.000 m²
Sonuç Yeni düzenlemeyle bağ evi için gereken minimum tarım arazisi büyüklüğü 2 hektar (20 bin m²) olarak belirlendi. Ancak yapı izni için sadece arazi büyüklüğü yeterli değildir; ilgili tarım ve imar mevzuatındaki diğer koşullar da aranır.

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