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Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos’ta toplanıyor! TSK’da emeklilik dosyaları masaya gelecek: Deniz ve havada iki farklı senaryo

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 4 Ağustos’ta toplanacak Yüksek Askeri Şura’da TSK’daki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları ele alınacak. Gözler özellikle Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının görev süreleri ile üst rütbeye terfi edecek isimlere çevrildi.

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Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos’ta toplanıyor! TSK’da emeklilik dosyaları masaya gelecek: Deniz ve havada iki farklı senaryo

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Kritik toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları değerlendirilecek.

YAŞ TOPLANTISI KÜLLİYE'DE

Şura programının, YAŞ üyelerinin Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etmesiyle başlaması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıya geçilecek.

YAŞ için geri sayım: TSK’da terfi ve atamalar masada (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)YAŞ için geri sayım: TSK’da terfi ve atamalar masada (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR?

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak.

Toplantıda ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer alacak.

3 isim ilk defa katılacak.3 isim ilk defa katılacak.

3 İSİM YAŞ ÜYESİ SIFATIYLA İLK KEZ KATILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katılacak.

TERFİ VE EMEKLİLİKLER GÖRÜŞÜLECEK

Şurada general, amiral ve albayların terfi durumları ile emekliye sevk işlemleri ele alınacak. Görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Şurada alınacak kararlar, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos’ta toplanıyor! TSK’da emeklilik dosyaları masaya gelecek: Deniz ve havada iki farklı senaryo-4

GÖZLER GÖREV SÜRELERİNDE

Geçen yıl görevlerine başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in görev süreleri devam ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin TokelGenelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel

HAVA VE DENİZ KUVVETLERİNDE İKİ SENARYO

Görev süreleri sona eren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev sürelerinin uzatılması bekleniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TatlıoğluHava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu

İki komutanın emekliye sevk edilmesi halinde ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı için de Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın adı öne çıkıyor.

Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet DalkıranDonanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran

DÖRT KORGENERALİN TERFİ DOSYASI GÜNDEMDE

YAŞ toplantısında bir üst rütbeye terfi etmesi değerlendirilecek isimler de bulunuyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Zorlu Topaloğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in orgeneralliğe terfi durumları şurada ele alınacak.

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