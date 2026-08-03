Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 4 Ağustos Salı günü toplanacak. Kritik toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi, atama, emeklilik ve görev süresi uzatma dosyaları değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer alacak.

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katılacak.

YAŞ için geri sayım: TSK’da terfi ve atamalar masada (Fotoğraflar Anadolu Ajansı foto arşivinden alınmıştır.)

3 isim ilk defa katılacak.

3 İSİM YAŞ ÜYESİ SIFATIYLA İLK KEZ KATILACAK



Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, YAŞ üyesi sıfatıyla toplantıya ilk kez katılacak.

TERFİ VE EMEKLİLİKLER GÖRÜŞÜLECEK

Şurada general, amiral ve albayların terfi durumları ile emekliye sevk işlemleri ele alınacak. Görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin dosyalar da toplantının önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Çalışmaların aynı gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Şurada alınacak kararlar, Başkan Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek.