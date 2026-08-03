X'te Siyonist-FETÖ kumpası deşifre oldu: Milli hesaplara haşhaşi sansür! Sistem nasıl işliyor?

İşte adım adım işleyen o şeytani planın ve siyonist-FETÖ ortaklığının detayları…

Sadece 100 hesapla yürütülen organize "bloklama" operasyonu sayesinde, Filistin'in haklı davasını savunan ve Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyan hesaplar "Sana Özel" akışından silinerek görünmez kılınıyor.

Küresel emperyalizmin ve Siyonizm'in tetikçiliğini yapan FETÖ, 40 bin hesaplık devasa bir trol ağıyla X algoritmasındaki açıkları kullanarak milli hesapları haşhaşi bir yöntemle kısıtlıyor.

ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yerli ve milli hesapları susturmak için devreye sokulan karanlık kumpas deşifre oldu.

Çiçek, siyonist katil Netanyahu ile Elon Musk arasındaki temasa dikkat çekerek sansürün arkasındaki asıl nedeni şu sözlerle özetledi:

Sürecin arkasındaki küresel bağlantıları ve algoritma oyunlarını köşesine taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, kendi hesabında yaşadığı olağandışı düşüş üzerinden çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR? FETÖ ALGORİTMAYI NASIL KANDIRIYOR?

Dijital Haşhaşilerin X platformundaki algoritma boşluklarını nasıl silah olarak kullandığı ise teknik detaylarla ortaya çıktı.

Sistem şöyle işliyor: X algoritması, bir hesap yüzlerce farklı hesap tarafından topluca engellendiğinde o hesabı "şüpheli" ilan ediyor. Görüntülenme oranını anında düşürüyor ve paylaşımların etkileşimini, engelleyen hesap sayısına oranla aşağı çekiyor.

ABD ve İsrail'in sadık uşağı FETÖ, elindeki özel yazılımlar (API) ve on binlerce hesapla, fişlediği yerli ve milli hesaplara aynı anda 25 hesap üzerinden "toplu engelleme" saldırısı yapıyor. Böylece milli hesapların etkileşimi aylarca çökertilirken, muhalefetin yalan ve iftiraları trendlere sokuluyor.