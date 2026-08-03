X'te Siyonist-FETÖ kumpası deşifre oldu: Milli hesaplara haşhaşi sansür! Sistem nasıl işliyor?
Sosyal medya platformu X’te, yerli ve milli hesapları hedef alan siyonist-FETÖ kumpası deşifre oldu. Atatürkçü maskesi takan 40 bin hesaplık devasa trol ağıyla algoritmayı manipüle eden dijital haşhaşiler, Filistin davasını ve Türkiye'nin çıkarlarını savunan hesapları toplu bloklama yöntemiyle sansürlerken belirli muhalif gazetecileri ise sahte etkileşimle parlatıyor. İşte Elon Musk yönetimindeki X'in sessiz kaldığı o sinsi operasyonun, ifşa olan karanlık hesapların ve dijital sansür çarkının çarpıcı detayları...
ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yerli ve milli hesapları susturmak için devreye sokulan karanlık kumpas deşifre oldu.
Küresel emperyalizmin ve Siyonizm'in tetikçiliğini yapan FETÖ, 40 bin hesaplık devasa bir trol ağıyla X algoritmasındaki açıkları kullanarak milli hesapları haşhaşi bir yöntemle kısıtlıyor.
Sadece 100 hesapla yürütülen organize "bloklama" operasyonu sayesinde, Filistin'in haklı davasını savunan ve Türkiye'nin milli çıkarlarını koruyan hesaplar "Sana Özel" akışından silinerek görünmez kılınıyor.
İşte adım adım işleyen o şeytani planın ve siyonist-FETÖ ortaklığının detayları…
"NETANYAHU İLE ELON MUSK'IN ARASINDAN SU SIZMIYOR"
Sürecin arkasındaki küresel bağlantıları ve algoritma oyunlarını köşesine taşıyan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, kendi hesabında yaşadığı olağandışı düşüş üzerinden çarpıcı gerçeği gözler önüne serdi.
Çiçek, siyonist katil Netanyahu ile Elon Musk arasındaki temasa dikkat çekerek sansürün arkasındaki asıl nedeni şu sözlerle özetledi:
"Son yıllarda paylaşımlarımın görüntülenme ve etkileşim oranlarında belirgin bir düşüş gözlemliyorum. Bu durumun, özellikle İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı çıkan paylaşımlarımın ardından daha da belirginleştiğini düşünüyorum. Şüphelerimi besleyen unsurlardan biri de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Elon Musk hakkında kullandığı, "Elon, İsrail dostudur." sözüdür. Bunun yanında Elon Musk'ın İsrail'e yakınlığını ifade ederken, "Yahudi insanlar etrafında büyüdüm, İbrani bir anaokuluna gittim. İsmim de oldukça Yahudi ismi. 13 yaşındayken İsrail'e gittim. Arkadaşlarımın çoğu Yahudi. Bazen 'Ben de mi Yahudiyim?' diyorum. Yahudi gibiyim." şeklindeki ve yine İsrail'in sivil katliamlarını görmezden gelerek, "(Hamas'ı kastederek) Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok." şeklindeki kamuoyuna yansıyan açıklamaları da dikkat çekicidir. Netanyahu ile de oldukça samimidir. Siyonist yaratık Netanyahu ile X platformunun sahibi Elon Musk'ın arasından adeta su sızmıyor..."
SİSTEM NASIL İŞLİYOR? FETÖ ALGORİTMAYI NASIL KANDIRIYOR?
Dijital Haşhaşilerin X platformundaki algoritma boşluklarını nasıl silah olarak kullandığı ise teknik detaylarla ortaya çıktı.
Sistem şöyle işliyor: X algoritması, bir hesap yüzlerce farklı hesap tarafından topluca engellendiğinde o hesabı "şüpheli" ilan ediyor. Görüntülenme oranını anında düşürüyor ve paylaşımların etkileşimini, engelleyen hesap sayısına oranla aşağı çekiyor.
ABD ve İsrail'in sadık uşağı FETÖ, elindeki özel yazılımlar (API) ve on binlerce hesapla, fişlediği yerli ve milli hesaplara aynı anda 25 hesap üzerinden "toplu engelleme" saldırısı yapıyor. Böylece milli hesapların etkileşimi aylarca çökertilirken, muhalefetin yalan ve iftiraları trendlere sokuluyor.
ATATÜRK MASKESİ TAKTILAR: SAHTE HESAPLAR TEK TEK İFŞA OLUYOR!
Sinsi örgüt, Türkiye'deki algı operasyonlarını yürütürken yine en iyi bildiği işi yapıyor.
Abese İrca'nın tespit ettiği ve birbirine bağlı 2500 FETÖ hesabından birçoğunun profilinde Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları bulunuyor. Muhalif görünümü altında "Atatürkçü" maskesi takan bu FETÖ trolleri, milli hesapları susturup operasyon çekiyor.
İşte tespit edilen o operasyon hesaplarından bazıları:
-
@legalite_tr: Hollanda'ya firar eden FETÖ'cü Cemil Çiçek'in yeni hesabı. Daha açıldığı ilk gün (27 Temmuz) hazırladıkları fişleme listesindeki milli hesapları otomatik olarak engellemeye başladı.
-
@etkilihaberyeni: Doğrudan Kanada'daki firari FETÖ'cüler tarafından yönetilen karanlık bir operasyon hesabı.
-
@AykiriTRs4: Atatürkçü taklidi yapan ve milli hesapları engelleyerek görüntüleme düşüren hesaplaran birisi. 2021-2026 yılları arasında tam 321 bin paylaşım yapmış. Hiç durmadan günde 167 (her 8.5 dakikada bir) tweet atan bu hesap, FETÖ ve FETÖ'cü Cevheri Güven paylaşımları yapıyor.
İFŞALAR BÜYÜYOR: FETÖ TROLLERİ HANGİ GAZETECİLERİ BESLİYOR?
Atatürkçü maskesi takan ve milli hesapları "toplu bloklama" yöntemiyle susturan dijital haşhaşilerin sadece sansür yapmadığı, aynı zamanda muhalif basını ve bazı gazetecileri sahte etkileşimle parlattığı ortaya çıktı.
Süreci yakından takip eden ve FETÖ'nün algoritma oyununu bozan Abese İrca, örgüt trollerinin operasyon çekmek için etkileşim (beğeni, RT, yorum) desteği sağladığı o hesapları paylaştı:
-
@ugurdundarTV
-
@Pamuk_Miya
-
@Bo_nan_za_
-
@paterfamilias06
-
@etkilihaberyeni (Kanada'dan yönetilen firari FETÖ hesabı)
X YÖNETİMİNİN İKİYÜZLÜLÜĞÜ
X platformu, kuralları gereği "organize bloklama" eylemini bir ihlal sayıyor ve yaptırım uyguluyor. Ancak söz konusu Türkiye'deki yerli ve milli hesaplar olunca, Elon Musk yönetimindeki X, sözde organize bir bloklama eylemi tespit edememiş.
Bu bahane ile X sessiz kalmayı tercih ediyor.