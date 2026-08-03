130. Dönem DHY isim listesi açıklandı! Mazeret başvuruları nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura sonuçlarını açıkladı.

MAZERET BAŞVURULARI İÇİN SÜRE BAŞLADI

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak hekimler için başvuru süreci başladı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İlan Metni ve İsim Listeleri Yayımlanmıştır. Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 06.08.2026 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.



İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi "(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.