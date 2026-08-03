130. Dönem DHY isim listesi açıklandı! Mazeret başvuruları nasıl yapılır?
Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası kapsamında kuraya alınacak hekimlerin isim listesini açıkladı. Binlerce tabip ve uzman tabibin katılacağı kura sürecinde mazeret başvuruları alınmaya başlandı. Hekimlerin görev yerlerinin belirleneceği asıl kura ise 4 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Sağlık Bakanlığı, 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kurası sürecinde önemli duyuruyu yaptı. Hekimlerin merakla beklediği kura kapsamında, kuraya alınan tabip ve uzman tabiplerin isim listesi yayımlandı. Görev yerlerinin belirleneceği asıl kura için takvim de belli olurken, mazeret başvuruları için süreç başladı.
130. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Hekimler, kura sonuçlarına Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan liste üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlarda, ataması gerçekleştirilen tabip ve uzman tabiplerin görev yerleri yer alacak.
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MAZERET BAŞVURULARI İÇİN SÜRE BAŞLADI
Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından eş durumu veya sağlık mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunacak hekimler için başvuru süreci başladı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
İlan Metni ve İsim Listeleri Yayımlanmıştır. Eş ve Sağlık Mazereti Başvuruları 06.08.2026 Tarihi saat 18:00'e kadar https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılmaktadır.
İlan edilen takvim çerçevesinde eş mazereti başvurusunda bulunmayanların göreve başladıktan sonra yapacakları eş mazereti nedeniyle atanma talepleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 30.maddesi "(6) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır." hükmü çerçevesinde değerlendirilecektir.
Mazeret başvuruları, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü başlayıp 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılabilecek.
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