Yerli motorla üretildi, Afrika'ya ihraç edildi: Türkiye'nin ilk yerli ve milli lokomotifi DE 10000 Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya taşıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000, TÜRASAŞ tarafından yüzde 90 yerlilik oranıyla üretilerek Tanzanya'ya ihraç edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu sanayisinde önemli bir eşiği geride bıraktığını belirterek, yerli mühendisliğin ürünü olan lokomotifin Afrika'da raylarla buluşacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel-elektrikli manevra lokomotifi DE 10000'in Tanzanya'ya doğru yola çıktığını duyurdu. Eskişehir'de üretilen lokomotifin, yaklaşık 3 bin 946 deniz mili sürecek yolculuğun ardından Tanzanya'nın Dar Es Salaam Limanı'na ulaşarak ülkenin demiryolu filosunda hizmet vermesi planlanıyor.
YERLİ LOKOMOTİF AFRİKA YOLCUSU
Türkiye'nin yerli ve milli demiryolu sanayisinde önemli bir eşiğin daha geride bırakıldığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen DE 10000 dizel-elektrikli manevra lokomotifinin Tanzanya'ya ihraç edildiğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız yatırımlarla demiryollarımızda yerli ve milli araçlarımızın kullanımını her geçen gün artırıyoruz. Bununla birlikte yalnızca ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmiyor, geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz demiryolu araçlarını uluslararası pazarlara da sunuyoruz. TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğümüzde yüzde 90 yerlilik oranıyla ürettiğimiz DE 10000 manevra lokomotifimizi Tanzanya'ya uğurladık. Yerli ve milli mühendisliğimizin ürünü olan lokomotifimiz Afrika'da raylarla buluşmak üzere yola çıktı."
3 BİN 946 DENİZ MİLİ YOL KAT EDECEK
Eskişehir'den Kocaeli Derince Limanı'na getirilen lokomotifin yükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz Çarşamba günü gemiyle Tanzanya'ya gönderildiği bildirildi.
Bakan Uraloğlu, lokomotifin yolculuğuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Lokomotifimiz yaklaşık 3 bin 946 deniz mili (7 bin 308 kilometre) sürecek deniz yolculuğunun ardından Dar Es Salaam Limanı'na ulaşacak ve Tanzanya demiryolu filosunda hizmet verecek."
YERLİ MOTORLA İHRAÇ EDİLDİ
Bakan Uraloğlu, DE 10000 lokomotifinde TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ile TÜBİTAK iş birliğinde geliştirilen, 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan Özgün Motorun kullanıldığını belirtti.
TÜRK MÜHENDİSLİĞİNİN İMZASI
Özgün Motor'un tüm fikri mülkiyet haklarının Türkiye'ye ait olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, motorun ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildiğini vurguladı.
Uraloğlu değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları ülkemize ait olan Özgün Motor, ilk kez yerli bir lokomotif platformunda kullanılarak uluslararası pazarlara ihraç edildi. Motor geliştirme sürecinde kazanılan mühendislik bilgi birikimi ve tasarım kabiliyeti, Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini bir üst seviyeye taşıdı. Ticarileşme aşamasına ulaşan motor, demiryolu başta olmak üzere farklı sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek stratejik bir ürün olarak öne çıkıyor."
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