HSK'dan dikkat çeken disiplin raporu: 2026 yılında 525 hakim ve Cumhuriyet savcısı hakkında karar verildi

"Milletimizin huzurunu ve kamu düzenini hedef alan suçlularla ve suç örgütleriyle kararlılıkla mücadele ediyoruz. Adaletin gereğini yerine getirirken kimsenin makamına, unvanına veya nüfuzuna bakmıyoruz. Bu hassasiyetimiz, yargı teşkilatımızın mensupları bakımından da aynen geçerlidir."

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesinin 2026 yılı disiplin işlemlerine ilişkin verileri paylaştı. 525 HAKİM VE SAVCI İÇİN KARAR ALINDI Gürlek, suç örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yargı teşkilatı içinde hukuku ve meslek onurunu zedeleyen davranışlara karşı da taviz verilmediğini belirterek, 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındığını duyurdu.





Bakan Gürlek, hâkim ve Cumhuriyet savcılarının büyük çoğunluğunun görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlı şekilde yürüttüğünü vurgulayarak, hiçbir yargı mensubuna ayrıcalık tanınmadığını ifade etti.

Açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımızın büyük çoğunluğu görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirmektedir. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağı da açıktır. Hâkimler ve Savcılar Kurulumuz denetim ve disiplin mekanizmalarını etkin biçimde işletmektedir."

333 HÂKİM VE SAVCI HAKKINDA DİSİPLİN CEZASI

Bakan Gürlek'in paylaştığı verilere göre HSK İkinci Dairesi tarafından 2026 yılında 525 hâkim ve Cumhuriyet savcısı hakkında esasa ilişkin karar alındı.

Bunlardan 333 kişi hakkında disiplin cezası uygulanırken:

168 kişiye uyarma cezası,

24 kişiye kınama cezası,

23 kişiye aylıktan kesme cezası,

4 kişiye kademe ilerlemesini durdurma cezası,

30 kişiye yer değiştirme cezası,

84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi.

Paylaşılan bilgilere göre ayrıca:

98 kişi hakkında soruşturma evrakının işlemden kaldırılmasına,

80 kişi hakkında ceza tayinine yer olmadığına,

14 kişi hakkında ise zamanaşımı veya ölüm nedeniyle soruşturma evrakının ortadan kaldırılmasına karar verildi.

Öte yandan, meslekten çıkarma cezası alan 84 kişiden 69'unun daha önce başka bir dosyadan da meslekten çıkarma cezası aldığı bildirildi.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Adalet sistemimizin hızını ve etkinliğini artırırken denetim mekanizmalarını daha da güçlendireceğiz. Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

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