İzmir'de "Ençler" suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar: Liderden tetikçiye tüm örgüt yapısı tek tek ortaya çıkarıldı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, Hüseyin Enç liderliğindeki silahlı suç örgütünün Barış Boyun suç örgütüyle bağlantılı olduğu algısını kullanarak tehdit, silahlı saldırı, haraç, şirket ve mal varlığına el koyma, cezaevinden hükümlü kaçırma gibi 18 ayrı eyleme karıştığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Soruşturmada teknik ve fiziki takipten MASAK verilerine kadar çok sayıda delil incelendi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunda "Ençler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne ilişkin kapsamlı bilgi notu hazırlandı. Araştırma raporları, müşteki ve tanık beyanları, kamera görüntüleri, iletişimin denetlenmesi, teknik takip tedbirleri, HTS ve PTS kayıtları ile MASAK verilerinin birlikte değerlendirilmesi sonucu örgütün yapılanması ve şüphelilerin eylemlerdeki rolleri ayrıntılı şekilde belirlendi. Dosyada örgüt mensuplarının tehdit, silahlı saldırı, kurşunlama, haksız menfaat sağlama ve mal varlığına el koyma gibi çok sayıda organize suç faaliyetinde bulunduğuna ilişkin tespitlere yer verildi.
ÖRGÜT LİDERİ VE YÖNETİCİLERİ BELİRLENDİ
Hüseyin Enç'in kamuoyunda "Ençler" olarak bilinen silahlı suç örgütünün lideri olduğu, örgüt mensuplarını yönlendirdiği, örgütün korkutucu gücünü kullandığı ve örgüt adına gerçekleştirildiği değerlendirilen eylemlerin merkezinde yer aldığı belirtildi.İzmir'de "Ençler" suç örgütüne operasyon
Araştırma raporları, kamera görüntüleri, teknik takip bulguları, iletişim kayıtları ve MASAK verileri doğrultusunda Hüseyin Enç'in örgüt lideri olarak soruşturma kapsamındaki 18 ayrı eylemden sorumlu olduğu değerlendirildi.
Bilgi notunda Ertan Dedecik, İsa Enç, Muhammed Necmettin Varsak ve Nurullah Keleş'in de örgüt yöneticileri arasında yer aldığı, örgütün korkutucu gücünü kullanarak tehdit ve baskı oluşturdukları ve soruşturma kapsamındaki 18 ayrı eylemden sorumlu olduklarının değerlendirildiği kaydedildi.
ÖRGÜT ÜYELERİNİN ROLLERİ TEK TEK DOSYAYA GİRDİ
Soruşturma dosyasında örgüt üyelerinin karıştıkları değerlendirilen olaylar ayrıntılı şekilde sıralandı.
Örgüt üyelerinin;
- Şirket ortaklarını tehdit ederek ortaklıktan çıkardıkları,
- Para ve mal varlıklarını ele geçirdikleri,
- İş yerlerini kurşunladıkları,
- Silahlı saldırılarda yer aldıkları,
- İş insanlarını tehdit ederek para talep ettikleri,
- Çekleri zorla alıp yırttıkları,
- Açık ceza infaz kurumlarındaki örgüt üyelerini kaçırdıkları,
- Taşınmazları tehdit yoluyla ele geçirdikleri,
yönünde değerlendirmelere yer verildi.
BAŞKA SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTI İDDİASI
Bazı şüphelilerin Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü ile D.C. liderliğindeki suç örgütüyle bağlantılı olarak hareket ettikleri de değerlendirildi.
Bu kapsamda Gurur İşinçelik'in, Royal Class Otomotiv isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı amacıyla iki tetikçinin İstanbul'dan İzmir'e gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.
Muhammet Fırat Sarıdoğan ile Sait Altundağ'ın kurşunlama amacıyla İzmir'e geldikleri, Ali Kemal Koruk ile Mert Ali Muhammet Altuntaş'ın ise baskı ve tehdit eylemlerine katılmak üzere İzmir'e geldiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.
ÖRGÜTE YARDIM EDENLER VE AZMETTİRİCİLER DE DOSYADA
Bilgi notunda örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım ettiği veya bazı eylemleri azmettirdiği değerlendirilen çok sayıda şüpheliye de yer verildi.
Dosyada Celal Tekgöz, Cumhur Yüksel, Mehmet Talat Ekerbiçer, Şafak Gerçek, Ufuk Güven, Boran Çiftçi, Cihan Alakuş, Gökhan Kılıç, Hakan Güler, Orhan Demirtaş, Özer Çakmak ve Yasemin Demirtaş'ın farklı suç eylemlerinde örgüte yardım ettikleri veya azmettirici olarak değerlendirildikleri belirtildi.
CEZAEVİNDE BULUNAN ŞÜPHELİLERİN ROLLERİ DE İNCELENDİ
Başka suçlardan ceza infaz kurumlarında bulunan şüphelilerin de örgütle bağlantıları değerlendirildi.
Aşkın Demirkol, Coşkun Demirkol, Çağrı İşçi, Güven Yavuz, Hamit Elma, Mervan Aykaç, Murat Can Özyiğit, Orkun Demirkol, Sait Altundağ, Uğur Akan ve Vedat Çiftçi'nin soruşturma kapsamındaki eylemlerde üstlendikleri değerlendirilen roller tek tek dosyaya işlendi.
ÖRGÜTÜN FAALİYET YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ
Hazırlanan bilgi notunun genel değerlendirme bölümünde örgütün; lider ve yöneticiler tarafından sevk ve idare edilen, silahlı eylemleri gerçekleştiren üyeler, tetikçiler, mağdurlarla temas kuran örgüt mensupları, suç gelirlerinin aktarılmasına aracılık eden kişiler ve belirli eylemleri azmettiren şüphelilerden oluşan hiyerarşik bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği belirtildi.
Ayrıca örgütün başka organize suç yapılanmalarının isim ve bağlantılarından yararlandığı, farklı suç örgütlerine mensup kişileri belirli eylemlerde kullandığı ve şehirler arası tetikçi sevki gerçekleştirdiği yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.
Dosyada şüphelilerin; mağdurları tehdit ederek şirket, iş yeri, taşınmaz, araç, çek ve nakit paralarını ele geçirdikleri, ticari anlaşmazlıklara müdahil olma görüntüsü altında baskı kurdukları, silahlı saldırı ve kurşunlama eylemleriyle örgütün korkutucu gücünü pekiştirmeye çalıştıklarının değerlendirildiği ifade edildi.
Soruşturmanın, şüphelilerin bireysel cezai sorumlulukları ayrı ayrı değerlendirilmek suretiyle, masumiyet karinesi ve soruşturmanın gizliliği ilkeleri gözetilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.