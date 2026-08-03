İzmir'de "Ençler" suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni detaylar: Liderden tetikçiye tüm örgüt yapısı tek tek ortaya çıkarıldı

Dosyada Celal Tekgöz, Cumhur Yüksel, Mehmet Talat Ekerbiçer, Şafak Gerçek, Ufuk Güven, Boran Çiftçi, Cihan Alakuş, Gökhan Kılıç, Hakan Güler, Orhan Demirtaş, Özer Çakmak ve Yasemin Demirtaş'ın farklı suç eylemlerinde örgüte yardım ettikleri veya azmettirici olarak değerlendirildikleri belirtildi.

Bilgi notunda örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım ettiği veya bazı eylemleri azmettirdiği değerlendirilen çok sayıda şüpheliye de yer verildi.

ÖRGÜTE YARDIM EDENLER VE AZMETTİRİCİLER DE DOSYADA

Muhammet Fırat Sarıdoğan ile Sait Altundağ'ın kurşunlama amacıyla İzmir'e geldikleri, Ali Kemal Koruk ile Mert Ali Muhammet Altuntaş'ın ise baskı ve tehdit eylemlerine katılmak üzere İzmir'e geldiklerinin değerlendirildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Gurur İşinçelik'in, Royal Class Otomotiv isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı amacıyla iki tetikçinin İstanbul'dan İzmir'e gönderilmesi talimatını verdiği belirtildi.

Bazı şüphelilerin Barış Boyun liderliğindeki suç örgütü ile D.C. liderliğindeki suç örgütüyle bağlantılı olarak hareket ettikleri de değerlendirildi.

ÖRGÜTÜN FAALİYET YÖNTEMİ DEŞİFRE EDİLDİ

Hazırlanan bilgi notunun genel değerlendirme bölümünde örgütün; lider ve yöneticiler tarafından sevk ve idare edilen, silahlı eylemleri gerçekleştiren üyeler, tetikçiler, mağdurlarla temas kuran örgüt mensupları, suç gelirlerinin aktarılmasına aracılık eden kişiler ve belirli eylemleri azmettiren şüphelilerden oluşan hiyerarşik bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiğinin değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca örgütün başka organize suç yapılanmalarının isim ve bağlantılarından yararlandığı, farklı suç örgütlerine mensup kişileri belirli eylemlerde kullandığı ve şehirler arası tetikçi sevki gerçekleştirdiği yönünde bulgulara ulaşıldığı kaydedildi.