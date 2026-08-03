TOKİ'den kiralık sosyal konut hamlesi! Başvurular için geri sayım başladı
Başkan Erdoğan’ın eylül ayında İstanbul’da başlayacağı müjdesini verdiği kiralık sosyal konut projesinde geri sayım sürüyor. Hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Rayiç bedelin altında kiralanacak konutlarda 3 yıl oturulacakB. elirli kesimlere kontenjan ayrılacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçireceği kiralık Sosyal Konut projesinde geri sayım başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında önceki gün yaptığı açıklamada müjdesini verdiği uygulama ile ilk etapta İstanbul'da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde eylül ayında kiralamalar başlayacak.
Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının önümüzdeki haftalarda TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.
ADİL VE ŞEFAF OLACAK
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek.
Sürenin sonunda konutlar bakım işlemlerinin ardından yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. Başkan Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, "Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz" mesajını vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" dedi.
KONTENJAN AYRILACAK
Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubu ile sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak.
Ayrıca proje kapsamında emekliler ile memurlara da kontenjan ayrılması planlanıyor.
Kontenjan dağılımı ve ayrıntılı başvuru takviminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.
Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.
İLK UYGULAMA OLACAK
Kiralık sosyal konut modeli, TOKİ'nin yürüttüğü "Ev Sahibi Türkiye" ve "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında geliştirilen yeni uygulamalardan biri olarak öne çıkıyor.
Hükümetin hedefi, Türkiye genelinde 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa etmek olurken, ilk konut teslimlerinin Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.
İlk kez İstanbul'da hayata geçirilen Kiralık Sosyal Konut Projesi'nin, burdan alınacak sonuçlara göre İzmir, Kocaeli, Ankara, Antalya gibi diğer metropollerde de kentlerin ihtiyaçlarına göre uygulanması bekleniyor.
Projeye hiç evi olmayan ve belirlenen gelir seviyesini aşmayanlar başvuru yapacak. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerde kiraların piyasa rayicinin yarısı kadar olacağı belirtiliyor. Hükümet, devletin mülkiyetinde kalacak kiralık sosyal konut modeliyle piyasaya uzun vadeli ve düşük maliyetli kiralık konut arzı sağlayarak kira artışlarını sınırlamayı hedefliyor.
Konutların üç yıllık periyotlarla yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilmesi de daha fazla vatandaşın sistemden yararlanmasını amaçlanıyor.
KİMLER KİRALAYABİLECEK?
TOKİ eliyle yapılacak konutlardan alt gelir grubu faydalanacak. Sosyal konutta olduğu gibi ihtiyaç sahiplerine özel kontenjanlar ayrılması bekleniyor. Memurlar, emekliler, engelliler ve evi dönüşüme girecek vatandaşlar için kontenjan ayrılması planlanıyor.
Hangi kriterler belirlenecek?
Belirli bir süre İstanbul'da ikamet etme şartı ve hanehalkı geliri gibi kriterler dikkate alınacak.
Ne kadar süreyle kiralama yapılacak?
Evler üç yıllığına kiralanacak.
Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak.
KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Üzerine kayıtlı konutu bulunmayan vatandaşlar, belirlenecek gelir sınırının altında kalan haneler, memurlar, emekliler, engelli bireyler, kentsel dönüşüm kapsamında evini boşaltmak zorunda kalan hak sahipleri.
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