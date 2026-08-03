TOKİ'den kiralık sosyal konut hamlesi! Başvurular için geri sayım başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) fahiş kira artışlarının dengelenmesi ve dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı konutlara erişimini kolaylaştırmak hedefiyle hayata geçireceği kiralık Sosyal Konut projesinde geri sayım başladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında önceki gün yaptığı açıklamada müjdesini verdiği uygulama ile ilk etapta İstanbul'da uygulanacak 15 bin kiralık sosyal konut projesinde eylül ayında kiralamalar başlayacak.

Başvuru şartları, gelir kriterleri, kontenjanlar ve kira tutarlarına ilişkin ayrıntılı uygulama esaslarının önümüzdeki haftalarda TOKİ tarafından açıklanması bekleniyor.

ADİL VE ŞEFAF OLACAK

Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre hak sahipleri noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek. Bölgedeki piyasa rayiçlerinin altında kiralanacak konutlarda vatandaşlar üç yıl boyunca oturabilecek.

Sürenin sonunda konutlar bakım işlemlerinin ardından yeni ihtiyaç sahiplerine tahsis edilecek. Başkan Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, "Talep toplayıp adil ve şeffaf bir şekilde, noter huzurunda kura usulüyle hak sahiplerini belirleyeceğiz" mesajını vermişti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da yaptığı açıklamada, "İstanbul'da, Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesi başlatacağız ve bu sene eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız" dedi.

KONTENJAN AYRILACAK

Kiralık sosyal konut projesinde alt gelir grubu ile sosyal yardım alan vatandaşlara, kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlara kontenjan ayrılacak.

Ayrıca proje kapsamında emekliler ile memurlara da kontenjan ayrılması planlanıyor.

Kontenjan dağılımı ve ayrıntılı başvuru takviminin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulması bekleniyor.

Evler TOKİ eliyle inşa edilecek ve duyuru sonrası talep toplanacak. Daha sonra kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. Kurada hak sahibi olan vatandaşlar TOKİ ile kira sözleşmesi imzalayacak.