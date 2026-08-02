Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze saldırılarına sert kınama
Dışişleri Bakanlığı, Gazze Barış Planı yol haritasında sağlanan mutabakatın hemen ardından İsrail'in 30'dan fazla sivili katletmesini sert bir dille kınayarak uluslararası toplumu göreve çağırdı.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırılarına sert tepki gösterdi. Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesi için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından, İsrail'in 30'dan fazla sivili katletmesi ve bölgedeki sağlık tesislerini hedef alması kınandı. Bakanlık açıklamasında, sivillere yönelik bu son saldırıların, Netanyahu hükümetinin Filistinlilerle barış yapma iradesi taşımadığının en net göstergesi olduğu vurgulandı.
NETANYAHU'NUN BARIŞI BALTALAYAN POLİTİKASI
Bakanlık, Netanyahu'nun temel hedefinin Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgedeki istikrarı engellemek olduğunun altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ara bulucu konumundaki ülkelerin çabalarının kasıtlı olarak baltalandığı ifade edilirken, Orta Doğu'nun tamamen bir çatışma alanına dönüştürülmek istendiği uyarısı yapıldı.
Bilindiği üzere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bölgede kalıcı ateşkes sağlanması ve sivil kayıpların önlenmesi amacıyla daha önce aldığı uluslararası bağlayıcılığı olan kararlara rağmen, sahada somut yaptırımların eksikliği diplomatik çözüm süreçlerini zora sokmaya devam etmektedir. Bu durum, ara bulucu devletlerin yürüttüğü güncel barış inisiyatiflerinin sürdürülebilirliğini de doğrudan tehdit eden en önemli unsurlar arasında yer almaktadır.
ULUSLARARASI TOPLUMA SORUMLULUK ÇAĞRISI
Türkiye'nin yayımladığı açıklamada Netanyahu'nun yayılmacı ve militarist politikalarına karşı uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir duruş sergilemesinin artık ertelenemez bir zorunluluk olduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, bölgenin ve Filistin'in kalıcı huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye davet etti. Dünya kamuoyuna, uluslararası hukukun temel gereklerine ve evrensel insani değerlere tereddütsüz biçimde sahip çıkılması yönünde açık bir çağrı yapıldı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 73 bin 356'ya yükseldiğini bildirdi.
İsrail ordusu, Hamas ile 10 Ekim 2025'te anlaşmaya vardığı Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 23 sivilin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık daha önceki saldırılarda yaralanarak tedavi altına alınan bir sivilin de kurtarılamadığını aktardı.
Bakanlık açıklamasında, son saldırılarla birlikte ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana ölenlerin sayısının bin 230'a yükseldiği kaydedilirken, enkaz altından çıkarılanların sayısının 804'e, yaralı sayısının da 4 bin 76'ya ulaştığı ifade edildi.
İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybeden sivillerin toplam sayısının da 73 bin 356'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, toplam yaralı sayısının da 174 bin 185'e ulaştığı aktarıldı.