Milyonlar Türkiye'ye akın etti! İlk 3 ülke açıklandı: En çok turist nereden geldi?

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler belli oldu.



ALMANYA İKİNCİ SIRADA



Türkiye'nin en köklü ve istikrarlı turizm pazarlarından biri olan Almanya, ilk altı ayda 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisi, uzun yıllardır devam eden güçlü pazar bağını bir kez daha ortaya koydu.

Turizmde zirvedeki ülke yine değişmedi.



BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTEKİ YERİNİ KORUYOR



Birleşik Krallık ise 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sıradaki yerini korudu. Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik artan ilginin de etkisiyle Birleşik Krallık pazarı, Türkiye'nin en hızlı gelişen kaynak pazarları arasında yer almaya devam ediyor.

Rus turistler Türkiye'yi tercih etmeyi sürdürdü.



İlk altı aylık veriler, Türkiye'nin ana kaynak pazarlarını korurken turizmde nitelikli büyüme hedefini de sürdürdüğünü gösterdi. Ortalama kalış süresinin 10,01 geceye yükselmesi ve kişi başına gecelik harcamanın 109 dolara çıkması, ziyaretçi başına ekonomik değerin arttığını ortaya koydu.