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Milyonlar Türkiye'ye akın etti! İlk 3 ülke açıklandı: En çok turist nereden geldi?

Türkiye'nin turizmdeki güçlü yükselişi devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısında milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler belli oldu. Zirvedeki isim değişmezken, Rusya Federasyonu liderliğini korudu. Almanya ve Birleşik Krallık ise Türkiye'nin en önemli turizm pazarları arasında yer almaya devam etti.

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Milyonlar Türkiye'ye akın etti! İlk 3 ülke açıklandı: En çok turist nereden geldi?

Onlar Türkiye'den vazgeçmedi! 2026'nın ilk yarısında en çok turist gönderen ülkeler açıklandı; zirvenin sahibi yine şaşırtmadı. Küresel turizm hareketliliğinde yaşanan dalgalanmalara rağmen Türkiye yine milyonlarca turisti ağırladı, en güçlü turizm pazarlarında sıralama değişmedi. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya liderliği bırakmazken, Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçteki yerini korudu.

Milyonlar Türkiye'ye akın etti. (Fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)Milyonlar Türkiye'ye akın etti. (Fotoğraflar Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır.)

RUSYA FEDERASYONU ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre, Türkiye yılın ilk altı ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlarken, en büyük kaynak pazar yine Rusya Federasyonu oldu.

Milyonlar Türkiye'ye akın etti! İlk 3 ülke açıklandı: En çok turist nereden geldi?-3

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'yi ziyaret eden 2 milyon 650 bin Rus turist, özellikle Akdeniz destinasyonlarına yönelik yoğun ilgisiyle Türkiye turizminin lokomotif gücü olmayı sürdürdü.

En çok ziyaretçi gönderen ülkeler belli oldu.En çok ziyaretçi gönderen ülkeler belli oldu.

ALMANYA İKİNCİ SIRADA

Türkiye'nin en köklü ve istikrarlı turizm pazarlarından biri olan Almanya, ilk altı ayda 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Alman turistlerin Türkiye'ye yönelik ilgisi, uzun yıllardır devam eden güçlü pazar bağını bir kez daha ortaya koydu.

Turizmde zirvedeki ülke yine değişmedi.Turizmde zirvedeki ülke yine değişmedi.

BİRLEŞİK KRALLIK İLK ÜÇTEKİ YERİNİ KORUYOR

Birleşik Krallık ise 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sıradaki yerini korudu. Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik artan ilginin de etkisiyle Birleşik Krallık pazarı, Türkiye'nin en hızlı gelişen kaynak pazarları arasında yer almaya devam ediyor.

Rus turistler Türkiye'yi tercih etmeyi sürdürdü.Rus turistler Türkiye'yi tercih etmeyi sürdürdü.

İlk altı aylık veriler, Türkiye'nin ana kaynak pazarlarını korurken turizmde nitelikli büyüme hedefini de sürdürdüğünü gösterdi. Ortalama kalış süresinin 10,01 geceye yükselmesi ve kişi başına gecelik harcamanın 109 dolara çıkması, ziyaretçi başına ekonomik değerin arttığını ortaya koydu.

Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçte yer aldı.Almanya ve Birleşik Krallık ilk üçte yer aldı.

İlk altı ayda elde edilen 25 milyar 746 milyon dolarlık turizm geliri de Türkiye'nin güçlü pazar yapısını koruduğunu gösteren en önemli göstergelerden biri oldu.

SORU
CEVAP
Türkiye'ye 2026'nın ilk yarısında kaç ziyaretçi geldi?
Türkiye, yılın ilk 6 ayında 25 milyon 759 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Türkiye'ye en çok turist gönderen ülke hangisi oldu?
Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı.
Almanya kaçıncı sırada yer aldı?
Almanya, 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.
Birleşik Krallık sıralamada kaçıncı oldu?
Birleşik Krallık, 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada oldu.
Türkiye'nin ortalama turist kalış süresi ne kadar oldu?
Ortalama kalış süresi 10,01 gece olarak gerçekleşti.
Turistlerin kişi başı gecelik harcaması kaç dolar oldu?
Kişi başı gecelik harcama 109 dolara yükseldi.
Türkiye'nin ilk 6 aylık turizm geliri ne kadar?
Türkiye, ilk 6 ayda 25 milyar 746 milyon dolar turizm geliri elde etti.
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